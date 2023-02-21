Belediye başkanı çaresizliği bu sözlerle özetledi: Bittik biz!

Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından canlı yayına bağlanan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, ''Ciddi anlamda bir deprem yaşıyoruz. Maraş depreminin 3 katı. Bittik yani biz ne diyeyim'' dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisi geçmemişken bugün akşam saatlerinde Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Habertürk canlı yayınına bağlanarak deprem ile ilgili bilgiler verdi.

"BİTTİK YANİ BİZ NE DİYEYİM"

Yeni yaşanan depremin Kahramanmaraş depreminin 3 katı kadar olduğunu ifade eden Güzel, "Bir sürü ihbar geliyor, valiliğe bildiriyoruz, valilik müdahale etmeye çalışıyor. Ciddi anlamda bir deprem yaşıyoruz. Bittik yani biz ne diyeyim. Diyecek tek bir lafım da yok." dedi.

"ELEKTRİKLERİMİZ KESİLDİ"

Açıklamalarına devam eden Güzel, "İlçemizde elektriklerimiz kesildi. Çığlıkların arasında insanları koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalarımız, enkaz altında kalanların ihbarlarını alıyoruz. Vali bey ile koordinasyon içerisinde ilerliyoruz.'' ifadelerini kullandı.