Belediye başkanı ''Erdoğan'a hakaret'ten ifade verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda hakkında, geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddia edilen paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Savcı, bugün Başkan Arda'yı ifade vermek için adliyeye çağırdı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ifade vermek üzere savcılığa gitti.
SERBEST BIRAKILDI
İzmir Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen arda, 20 dakika süren ifadesi ardından serbest bırakıldı. 6.Sulh Ceza Hakimliği suçun işlendiğine dair delil bulunmadığına hükmetti.
Haber3.com'a Google'da abone olun