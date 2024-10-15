  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Belediye başkanı, hayvanseverleri barınaktan hayvan kaçırmakla suçladı

Belediye başkanı, hayvanseverleri barınaktan hayvan kaçırmakla suçladı

Belediye başkanı, hayvanseverleri barınaktan hayvan kaçırmakla suçladı
Güncelleme:

AK Partili li Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinden 75 hayvanın kaçırılmasına ilişkin hayvanseverleri suçladı.

Gebze’nin Pelitli Mahallesi’nde  Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni gezen bir kişi, çöp konteynerinde köpek ve kedi cesetleri görmüş, olayı yetkililere bildirmişti. Sosyal medyada paylaşılan ölmüş köpek ve kedilerin görüntüleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.

 Belediyeyse köpek ve kedilerin trafik kazası, hastalık veya normal ölüm nedeniyle öldüğünü iddia etmişti.

Büyükgöz, X hesabından yaptığı açıklamada ’11 Ekim’de merkeze hayvansever olduğunu iddia eden bir grubun girdiğini doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle yaşamını kaybeden cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçarak herkesi üzen görüntüler ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyu duyarlılığı oluşturduğunu’ ileri sürdü.

Büyükgöz şöyle devam etti:

“Merkezimizi adeta işgal eden grubun, cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçmak dışında birtakım suçlar işlediği de incelemeler sırasında ortaya çıktı. Bazıları tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanın kaçırıldığı, çok miktarda hayvan mamasının gasbedildiği tespit edildi. Bu gasp ve hayvan hırsızlığı için de yargı süreçleri başlatıldı. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedi olarak tesisimize iadesi gereğini ilanen duyuruyoruz.

Hayvansever olduğunu iddia eden grup, tesisimizde görevli başta veterinerler olmak üzere çalışanlarımızı, iddia ettikleri ve aslı olmayan suçların faili olarak göstermek üzere afişe ettiler. Görevi sokak hayvanlarının sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak olan görevlilerimizi hedef gösterdiler. Rehabilitasyon merkezi çalışanlarımıza yönelecek herhangi bir saldırıdan bu pervasız grubun sorumlu olduğunu kamuoyunun dikkatine arz ederiz.”

 

Etiketler Zinnur Büyükgöz ak parti belediye başkanı gebze belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık 2 bin 390 personel alacak Bakanlık 2 bin 390 personel alacak Narin soruşturmasında yeni ayrıntı: ''Ölüm saatinde evde 4 kişi vardı'' Narin soruşturmasında yeni ayrıntı: ''Ölüm saatinde evde 4 kişi vardı'' Yeşilçam'ın cesur güzel Sibel Turnagöl sanayi esnafı oldu Yeşilçam'ın cesur güzel Sibel Turnagöl sanayi esnafı oldu 2025 yılının zam yağmuru bedelli askerlik ücretini de vuracak 2025 yılının zam yağmuru bedelli askerlik ücretini de vuracak Milli maçtaki ''bahis'' reklamları tepki çekti, açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi Milli maçtaki ''bahis'' reklamları tepki çekti, açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi A Milli Takım'dan üst üste 3. galibiyet A Milli Takım'dan üst üste 3. galibiyet Esra Erol'a canlı yayında ölüm tehdidi Esra Erol'a canlı yayında ölüm tehdidi Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor Burcu Özberk bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi Burcu Özberk bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi
AK Partili isimden Türkiye'nin Suriye sınırına Kürt bölgesine onay AK Partili isimden Türkiye'nin Suriye sınırına Kürt bölgesine onay Öldü diye gasilhaneye götürülmüştü; gözlerini açınca büyük panik yaşandı Öldü diye gasilhaneye götürülmüştü; gözlerini açınca büyük panik yaşandı ''Paraları varsa borçlarını ödesinler'' diyen İstanbul valisine ''fotoğraflı'' yanıt ''Paraları varsa borçlarını ödesinler'' diyen İstanbul valisine ''fotoğraflı'' yanıt Kör kahin Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti ortaya çıktı Kör kahin Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti ortaya çıktı Üniversitedeki meditasyon kabinini ''seks kabini''ne çevirmişler Üniversitedeki meditasyon kabinini ''seks kabini''ne çevirmişler İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti Türkiye'ye ''oh be'' dedirten harita yayınlandı Türkiye'ye ''oh be'' dedirten harita yayınlandı Durakta bekleyen kadını taciz eden şüpheliye otobüste meydan dayağı Durakta bekleyen kadını taciz eden şüpheliye otobüste meydan dayağı AK Parti'den yüksek limitli kredi kartına ek vergi de limit düzenlemesi AK Parti'den yüksek limitli kredi kartına ek vergi de limit düzenlemesi Güzel sunucu da dolandırıcıların kurbanı oldu Güzel sunucu da dolandırıcıların kurbanı oldu