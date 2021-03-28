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Belediye Başkanı Hulusi Şevkan koronavirüse yakalandı

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi. Kıymetli hemşerilerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok." ifadelerine yer verdi.

Şevkan, ayrıca geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Etiketler KORONA KORONAVİRÜS beledie başkanı
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