Belediye Başkanı Hulusi Şevkan koronavirüse yakalandı
Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi. Kıymetli hemşerilerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok." ifadelerine yer verdi.
Şevkan, ayrıca geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.
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