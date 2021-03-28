Belediye Başkanı Hulusi Şevkan koronavirüse yakalandı

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi. Kıymetli hemşerilerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok." ifadelerine yer verdi.

Şevkan, ayrıca geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.