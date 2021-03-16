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Belediye başkanı koronavirüse yakalandı!

Gaziantep’in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Nurdağı Belediye Başkanı AK Parti'li Ökkeş Kavak'ın 'Covid- 19' test sonucu pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavak, tedavisine evde başlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı beklerim. Lütfen, 'bana bir şey olmaz' demeden, kontrollü normalleşme sizleri rehavete düşürmeden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin"

Etiketler korona belediye başkanı koronavirüs
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