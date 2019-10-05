Belediye başkanı sözünü tuttu ! Halk otobüsüyle gitti

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, tasarruf tedbirleri kapsamında, belediyeye gidip gelirken makam aracını kullanmak yerine yürüyeceğini ya da toplu taşıma kullanacağını açıklamıştı. Başkan Gökhan, sözünü tuturak belediyeye makam aracıyla değil halk otobüsüyle, vatandaşlarla birlikte gitti.

MECLİS TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dünkü belediye meclisi olağan toplantısında konuşmuş ve belediyede aldıkları tasarruf kararları paylaşmıştı. Başkan Gökhan, kendisininde bu tasarrufa tabi olarak işe yürüyerek gidip geleceğini ve havaların kötü olması durumunda ise toplu taşıma kullanacağını söylemişti.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Başkan Ülgür Gökhan, bir gün önce meclis toplantısında verdiği sözü tutarak belediyeye giderken toplu taşıma aracını kullandı. Otobüsteki vatandaşlar karşılarında Başkan Gökhan'ı görünce şaşkınlık yaşarken, Başkan Gökhan vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Vatandaşlar Gökhan'ın bu davranışını takdirle karşıladı. Öte yandan Gökhan'ın otobüste personel kartını kullandığı öğrenildi.