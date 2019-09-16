Belediye başkanı ''vebalini alamam'' dedi ve tekel bayisi açmayı yasakladı

Afyon'da tekel bayisi açmak isteyen ve gerekli tüm dosyaları tamamlayıp hazırlıklarını yapan 8 esnafa izin verilmedi. Belediye Başkanı ile görüşen bir esnaf, “Ben buna imza atamam, bu vebaldir. Adam senden alkol alır, gider kaza yapar, ben bunun vebaline giremem” yanıtını aldı. Konuya ilişkin iletilen yazılı gerekçede ise kent genelinde tekel bayisi sayısının artışının engelleneceği belirtildi.

soL’un haberine göre, Afyon'da tekel bayisi açmak isteyen sekiz esnaf ilginç bir engellemeyle karşı karşıya kaldı. Tekel bayisi açmak için istenen tüm hazırlıkları yapan, zabıta kontrolleri sırasında da onay alan sekiz esnaf, uzun süre bekletildikten sonra belediyeden ret yanıtı aldı.

Bunun üzerine AK Partili Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile görüşen bir esnaf, "Ben buna imza atamam, bu vebaldir. Adam senden alkol alır, gider kaza yapar, ben bunun vebaline giremem" yanıtını aldı.

“MAHKEMEYE GİDECEĞİZ”

İstenen tüm belgeleri ve hazırlıkları tamamladığını, 35 bin lira da para harcadığını belirten bir esnaf, "Yaklaşık 1,5 ay oyaladılar. Başlangıçta zabıtalar 'sorun yok' dedi. Sonra Belediye Başkanı böyle bir tutum alarak izin vermeyeceğini, imzalamayacağını iletti. Şu an sekiz esnaf mağdur edilmiş durumdayız. Konuya ilişkin başka seçeneğimiz kalmadığı için mahkemeye gideceğiz" dedi.

“SAĞLIKLI NESİL” İÇİNMİŞ...

Aldıkları bu sözlü yanıtın ardından şimdi de yazılı bir tebliğ aldıklarını belirten esnaflar, burada yer alan gerekçelere de tepki gösterdi.

Alkol satışı yapılan işletmelerinin kontrol altında tutulması ve sayılarının artış göstermemesi yönünde belediyenin çalışma yaptığı belirtilen söz konusu tebligatta, "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek oluşturmak maksadıyla alkol ve alkol satışıyla alakalı türlü tehdidi ortadan kaldırmak için alkol satışı yapan işletmeler hakkında yeniden düzenleme yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

“TEKEL BAYİLERİ BASKI ALTINDA”

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, söz konusu yasak kararına tepki gösterdi. Aybaş, yaptığı açıklamada, "Platform olarak bizler kendi haklarımızı kendimiz arar olduk ve dernekleştik. Tüm illerdeki oda başkanlarının biz tekel bayisi esnafını görmemezlikten gelmesi iktidara şirin görünmek için, alkol ve sigara ile ilgili hiçbir soruna yaklaşmıyorlar. Her gün yüzlerce tekel bayisi 22.00'den sonra baskı altında ve ve bayilere düzmece tutanaklarla ceza kesiliyor. Cezanın miktarı 52 bin TL. 2013 yılında FETÖ'cülerin çıkardığı bu yasa, devleti aslında zarara uğratıyor. Sürekli gelen zamlar tüketiciyi kaçağa itiyor, merdiven altı diye tabir edilen yerlerden kaçak alkol ve sigara alıyorlar ve ölümler oluyor" dedi.

“GÜNAHA ORTAK OLAMAYIZ” GEREKÇESİ

Şimdi de belediyelerin tekel bayisi ruhsatı vermediğini, gerekçe olarak "günaha ortak olamayız" dediğini aktaran Aybaş, "Hatta daha ileri gidip 'sağlığa zararlı' gibi yazılı gerekçe ile cevap veriyorlar ruhsat almak isteyen bayiye. Ruhsat için 5 bin, 10 bin TL ücret isteyen belediyeler, işi zora koşmak için biz tekel bayilerini günah keçisi gibi gösteriyorlar. Belediyelerin bu keyfi ve şahsi ideolojik uygulaması etik değildir. Ruhsat almak isteyen bayiler tüm şartları yerine getirdiği halde yasal olmayan hiçbir duruma takılmadan hareket ettikleri halde resmi kurumlar onay vermiyor. Birçok üyemiz bu durumdan muzdarip, aidat ödediğimiz hiçbir oda bize yardımcı olmuyor" diye konuştu.

Sol