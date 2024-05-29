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Belediye başkanına cinsel istismar ve tacizden hapis cezası

Belediye başkanına cinsel istismar ve tacizden hapis cezası
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Zonguldak’ın Gülüç ilçesinin belediye başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş belediye çalışanı bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak’ın Gülüç ilçesinin belediye başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın, belediye çalışanını taciz ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Duvar’dan Mustafa Özdemir’in aktardığı habere göre, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Gökhan Mustafa Demirtaş suçlamaları kabul etmezken, mahkeme başkanı Demirtaş’ı suçlu bularak cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan D.K., “Bugün verilen hapis cezası karşısında adaleti iliklerime kadar hissettim. Taciz ve şiddete uğrayan tüm kadınlara sesleniyorum; kimse korkmasın, dimdik dursunlar, kimseye boyun eğmesinler. Yüce Türk adaletine güvensinler ve haklarını arasınlar” dedi.

Gazete Duvar

Etiketler cinsel istismar taciz belediye başkanı gülüç gülüç belediye başkanı kadın çalışan
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