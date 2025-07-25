Belediye Başkanı'nın bu sözleri tartışma yarattı: ''Hepsi korkarak kaçtılar''

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarında Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisinin şehit olmasının acısı yüreklerdeki yerini korurke Bilecik'te Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un yaptığı açıklama tepki çekti.

Eskişehir'de 10 orman işçisinin yangınlara müdahale ederken şehit olması tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken; Bilecik'ten gelen görüntüler tartışma yarattı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgârın yön değiştirmesi sonrası orman ekiplerinin bölgeden ayrılmasını eleştirerek, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada yaklaşık 12 arasöz vardı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.