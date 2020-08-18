Belediye Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili hemşerilerim. Yoğun çalışma tempomuzda değişik ortamlarda çok fazla kişiyle zorunlu olarak temasımız nedeniyle, babam İsmail Hakkı Öner'in ve benim korona virüs testimiz pozitif çıkmıştır.

* En hafif belirtide, başkasına bulaşma riskini gözeterek 3 gün önce başlattığım kişisel tecridim, 18 ağustosta konan teşhisle 14 gün hastanede devam edecek ve Allah'ın izniyle sağlığımıza yeniden kavuşacağız.



* Bu süreçte tarafımla sürekli iletişimde bulunacak olan başkan vekilim, başkan yardımcım, müdürlerimiz ve her kademede personelimiz, görevlerini eksiksiz yerine getirecektir.

* Bu vesileyle hemşerilerimi sosyal mesafeye, maske kullanımına, hijyen kurallarına uymaya ve mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum.