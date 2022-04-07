Belediye başkanının ''TOGG AK Parti'nin projesi'' sözlerine tepki yağdı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın ''TOGG AK Parti'nin projesidir, milli falan değil'' sözleri tepki çekti.

Yüzde 51 yerlilik oranına sahip olan ve 3 yılda yüzde 68 yerli hedefi bulunan TOGG marka otomobil Gemlik Belediye Meclisi’nin de gündemindeydi.

Sabah gazetesinden Tuna Çam'ın haberine göre, mecliste ilginç açıklamalar yapan Mehmet Uğur Sertaslan, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisini, İyi Partiyi sahiplenmeyen TOGG’u ben sahiplenmem. TOGG’un resmini yapacakmışız, AK Parti’nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.

Toplantıya ara verildi

Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verdi.

2023 ilk çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor



Türkiye'nin Otomobili Togg, Gemlik'te 1 milyon 200 bin metrekara açık alan üzerine inşa edilen tesiste üretilecek. Togg, 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olacak. Yerli otomobilin, 2023 yılının ilk çeyreğinin sonuna doğru piyasaya çıkması hedefleniyor.

Sabah