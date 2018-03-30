Hücre evinden neler çıktı neler ! Bakın nasıl yapmışlar
Hücre evinden neler çıktı neler ! Bakın nasıl yapmışlar
Vahim tablo ortaya çıktı ! Türkiye'nin yarısında yok
Vahim tablo ortaya çıktı ! Türkiye'nin yarısında yok
Bakan müjdeyi verdi: Maaşlara yüzde 10 zam, izinlere ayar
Bakan müjdeyi verdi: Maaşlara yüzde 10 zam, izinlere ayar
Dikkat ! Bulaşık makinesindeki bu hata kansere yol açıyor
Dikkat ! Bulaşık makinesindeki bu hata kansere yol açıyor
Ankara'yı ayağa kaldıran o fotoğraf ortaya çıktı
Ankara'yı ayağa kaldıran o fotoğraf ortaya çıktı
Whatsapp casus uygulaması çok can yakacak !
Whatsapp casus uygulaması çok can yakacak !
Milyonlarca memurun beklediği haber Resmi Gazete'de
Milyonlarca memurun beklediği haber Resmi Gazete'de
Emeklinin ek ödemesine zam mı geliyor ?
Emeklinin ek ödemesine zam mı geliyor ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Mart 2018 15:33

Belediye önünde kutlama skandalı hakkında yeni gelişme

Osmaniye'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlamasında zabıta memurları ve belediye çalışanlarının havaya ateş açmasıyle ilgili skandalda yeni bir gelişme yaşandı.

Belediye önünde kutlama skandalı hakkında yeni gelişme
A+ A-

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamalarında, belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanlarının havaya tabancayla ateş ettiği olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları sırasında, bazı kişilerin havaya ateş açtığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı, 28 Mart günü gerçekleştirilen kutlamalarda havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 kurusıkının ele geçirildiği belirtilerek, konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

DHA

skandal , silah , kutlama , belediye , osmaniye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM