Belediye sokaktaki çöpleri toplayıp sahiplerine böyle iade etti

CHP'li Erdek Belediyesi, kendilerine gelen ihbarlar doğrultusunda ilçede geniş çaplı bir çöp temizliği yaptı. Ekipler, çöplerini kamusal alana bırakan işletmelere, sitelere ve yazlıklara karşı farklı bir ceza yöntemi uyguladı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre belediye ait bir kepçe, zabıta ekipleri eşliğinde kamusal alana bırakılan, çöpler bulunduğu yerden alarak ilgili kişilerin bahçelerine bıraktı. Zabıta ekipleri eşliğinde gerçekleşen işlemin görüntüleri sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bazı vatandaşlar yapılan işleme destek olurken, bazı vatandaşlar ise cezanın yasal olmadığını belirtti.

“ATIKLAR SAHİPLERİNE İADE EDİLMİŞTİR”

Konuyla ilgili Erdek Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Temizlik İşleri birimimiz tarafından geçtiğimiz günlerde iş makinaları ile kamplar bölgesi temizlenmiştir. Ardından bölgede bulunan bazı işletmeler, siteler ve yazlıklardan kamusal alana çöp, moloz, katı atık, ağaç dalları vb. şeylerin kaldırım, yol ve arsalara atıldığı gözlemlenmiştir. Ekiplerimiz bu durumu önlemek adına, bölgede yaşayan ve kamusal alana çöp moloz vs. atanları uyarmış ve gerekli yaptırımları uygulamışlardır. Bugün yapılan uygulamada ise; Zabıta ekiplerimiz kontrolünde kamusal alanlara bırakılan atıklar sahiplerine iade edilmiştir.”



