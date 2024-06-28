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Belediyede skandal: 4'ü personel 6 kişiye soruşturma açıldı

Belediyede skandal: 4'ü personel 6 kişiye soruşturma açıldı
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Bartın Belediyesi depolarında muhafaza altında bulunan bazı malzemeleri belediye çalışanı 4 kişi tarafından satılmaya çalışıldığı iddiasında ilişkin toplam 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın kurum içerisinde yaptığı denetimlerde kamu hizmeti için depolarda kullanılmak üzere bekletilen bazı malzemelerin bir iş yerine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nun başlattığı soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde emniyete çağırılan belediyede görevli birim amiri, şoför ve 2 işçi ile iş yeri sahibi 2 kişinin ifadesi alındı. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

'SORUŞTURMAYA TAM DESTEK VERİLMEKTEDİR'

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Belediyemiz, tüm faaliyetlerinde her zaman hukuka, mevzuata ve kamu yararına uygun olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda belediyemiz deposundan sıfır malzemelerin alınıp, çuvallarla bir iş yerine bırakıldığının tespit edilmesi üzerine adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurumuz üzerine de adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır. Belediyemizce de bu sürece tam destek verilmektedir. Bu bağlamda, geçmişten süre gelen bu tür olayları engelleme ve sorumlularını adalet önüne çıkarma yönünde kararlı adımlar atan ve atmaya devam ederek bu olayın aydınlatılması için gerekli tüm tedbirleri alınmış ve sorumlular adalete teslim edilmiştir.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

DHA

Etiketler bartın belediyesi malzeme depo
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