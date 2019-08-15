Belediyeler Murat Dağı için harekete geçti

Anadolu Export adlı şirketin, Murat Dağı’nda 780 hektarı yoğun orman alanı olan bin 100 hektarlık bir alanda siyanürlü altın madeni işletmeciliği yapması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu onaylandı.

Çevrecilerin, Eskişehir ve Kütahya başta olmak üzere birçok ilde verimli tarım arazileri ve su kaynaklarını yok edeceği gerekçesiyle karşı çıktığı projeye karşı bir adım da belediyelerden geldi. Murat Dağı’nda yapılması planlanan maden işletmesine karşı açılan ÇED iptal ve yürütmeyi durdurma davalarına belediyeler müdahil oldu.

MHP’Lİ KÜTAHYA BELEDİYESİ DE DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi müdahil olarak ÇED kararının iptal edilmesi için açılan davaya katıldı. Öte yandan CHP Belediye Meclis grubunun önerisi ve Belediye Meclisinin oybirliği ile aldığı karar sonucu Kütahya Belediyesi de davaya müdahil olarak katıldı. 31 Mart seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanlığı’na MHP’nin adayı Alim Işık seçilmişti.

19 AĞUSTOS’TA GEDİZ KARAAĞAÇ KÖYÜ’NDE AÇIKLAMA YAPILACAK

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz yazılı açıklamasında, “Bu işletmenin kurulması ile yüzyıllık ağaçlar ve endemik bitkileri, koruma altındaki yaban hayvanları ile yüz binlerce ağaç kesilerek var olan eşsiz ekosistem yok edilecektir. Hektarlarca alana kurulacak siyanür havuzları bu nehirleri ve ovalarımızı, yeraltı sularını ağır metallerle zehirleyecektir” dedi.

Milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve çevre örgütü temsilcilerinin katılımıyla 19 Ağustos’ta Gediz Karaağaç Köyü’nde Murat Dağı için açıklama yapılacağı bilgisi de yapılan açıklamada paylaşıldı.

YEDİ KENTİ ETKİLEYECEK

Gediz ilçesindeki Murat Dağı’nda, özel bir şirketin siyanürle altın ve gümüş arama tesisi kurulmasına ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, 8 Mayıs’ta bakanlıkça onaylandı. Murat Dağı’nda siyanür kullanılacak olması Kütahya’nın yanı sıra Eskişehir, Bilecik ve Uşak gibi illerde de tedirginliğe neden oldu. Siyanürün Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın yanı sıra Gediz, Banaz çaylarıyla Ankara’nın aralarında bulunduğu yedi kenti etkileyeceği öne sürülürken, raporun iptali için Kütahya Bölge İdare Mahkemesi’ne aralarında AKP’li Gediz Belediye Başkanlığı’nın bulunduğu 60 başvuru yapıldığı belirtildi.