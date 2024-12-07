  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Belediyenin koy manzaralı arazi satışı tepki çekti

Belediyenin koy manzaralı arazi satışı tepki çekti

Belediyenin koy manzaralı arazi satışı tepki çekti
Güncelleme:

İzmir'de Foça Belediyesi'ne ait 1'inci Mersinaki Koyu manzaralı arazinin satışı tepki çekti. Kararın iptali için dijital imza kampanyası başlatıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 1'inci Mersinaki Koyu manzaralı Foça Belediyesi'ne ait 17 dönüm arazi Foça Belediye Meclisi'nden alınan kararla satışa çıkarıldı. Satış kararına tepki gösteren Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu tarafından internette dijital imza kampanyası başlatıldı. Platform sözcüsü Ramis Sağlam, 1 haftalık süreçte yaklaşık 10 bin dijital imza toplandığını duyurup, denize sıfır konumda bulunan bu alanın, Foça halkının ücretsiz olarak erişebileceği son koylardan biri olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, kararın Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu söyleyen Sağlam, "Kıyıların kullanımını pratikte halka kapatacak bir uygulama. Dolayısıyla yerel halkın doğal alanlarına erişimine müdahaledir. Belediyeye dilekçeyle bireysel başvuru yapan birçok vatandaş da var. Burası başta çevredeki sitelerde oturanların, Foçalıların, İzmirli, Manisalı ve diğer kentlerden günübirlik gelen vatandaşların rahatça denize girebildikleri son yerlerden biri. 17 dönümlük bu arazi satıldığında ne olacağı belirsizdir. İmar planlarında günübirlik tesis olarak görünmesine rağmen, burada otel ya da benzeri bir inşaat yapıldığında insanlarımızın yararlanması artık mümkün olmayacak. Foça'nın doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını koruma çabalarına büyük darbe olacak bu karardan acilen vazgeçilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Foça Belediyesi ise konuya ilişkin açıklama yapılmayacağını belirtti.

İzmir'de Foça Belediyesi'ne ait 1'inci Mersinaki Koyu manzaralı arazinin satışı tepki çekti. Kararın iptali için dijital imza kampanyası başlatıldı.

DHA

Etiketler izmir foça belediyesi koy manzaralı arazi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin ihracat şampiyonu illeri açıklandı Türkiye'nin ihracat şampiyonu illeri açıklandı Bu ürünler tehlike saçıyor: Piyasadan toplatılıyor Bu ürünler tehlike saçıyor: Piyasadan toplatılıyor Otomobilindeki kadın cesediyle karakola gitti Otomobilindeki kadın cesediyle karakola gitti Fatih Altaylı'yı ağlatan tablo... İmamoğlu ''Vazgeçmeyiz'' diye seslendi Fatih Altaylı'yı ağlatan tablo... İmamoğlu ''Vazgeçmeyiz'' diye seslendi Yalancı bahar sonrası kuvvetli yağış ve fırtına geliyor Yalancı bahar sonrası kuvvetli yağış ve fırtına geliyor SMO komutanlarının Bahçeli ile fotoğrafı ortaya çıktı SMO komutanlarının Bahçeli ile fotoğrafı ortaya çıktı İnternetten 100 TL'ye matkap aldı; paketten bakın ne çıktı İnternetten 100 TL'ye matkap aldı; paketten bakın ne çıktı Belediyenin hayvan bakım evinde korkunç görüntüler Belediyenin hayvan bakım evinde korkunç görüntüler Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti Suriye'de iki şehir daha muhaliflerin kontrolüne geçti 23 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var 23 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Türkiye'nin sakin şehrinde cennetten bir köşe: Doğal akvaryumdan farksız Türkiye'nin sakin şehrinde cennetten bir köşe: Doğal akvaryumdan farksız 2018 sonrası veriler gerçeği ortaya koydu 2018 sonrası veriler gerçeği ortaya koydu Uzman çavuş, polis memurunu şehit etti Uzman çavuş, polis memurunu şehit etti UTTS'ye kayıt süresi uzatıldı UTTS'ye kayıt süresi uzatıldı Salatalıktan bulaştı; onlarca kişi hastalandı Salatalıktan bulaştı; onlarca kişi hastalandı 10 yaşındaki otizmli çocuğa toplu dayak skandalı 10 yaşındaki otizmli çocuğa toplu dayak skandalı Mahsun Kırmızıgül'e annesinin cenazesinde büyük ayıp Mahsun Kırmızıgül'e annesinin cenazesinde büyük ayıp Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi İlber Ortaylı'dan dikkat çeken yatırım tavsiyesi İlber Ortaylı'dan dikkat çeken yatırım tavsiyesi Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak