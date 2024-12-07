Belediyenin koy manzaralı arazi satışı tepki çekti

İzmir'de Foça Belediyesi'ne ait 1'inci Mersinaki Koyu manzaralı arazinin satışı tepki çekti. Kararın iptali için dijital imza kampanyası başlatıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 1'inci Mersinaki Koyu manzaralı Foça Belediyesi'ne ait 17 dönüm arazi Foça Belediye Meclisi'nden alınan kararla satışa çıkarıldı. Satış kararına tepki gösteren Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu tarafından internette dijital imza kampanyası başlatıldı. Platform sözcüsü Ramis Sağlam, 1 haftalık süreçte yaklaşık 10 bin dijital imza toplandığını duyurup, denize sıfır konumda bulunan bu alanın, Foça halkının ücretsiz olarak erişebileceği son koylardan biri olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, kararın Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu söyleyen Sağlam, "Kıyıların kullanımını pratikte halka kapatacak bir uygulama. Dolayısıyla yerel halkın doğal alanlarına erişimine müdahaledir. Belediyeye dilekçeyle bireysel başvuru yapan birçok vatandaş da var. Burası başta çevredeki sitelerde oturanların, Foçalıların, İzmirli, Manisalı ve diğer kentlerden günübirlik gelen vatandaşların rahatça denize girebildikleri son yerlerden biri. 17 dönümlük bu arazi satıldığında ne olacağı belirsizdir. İmar planlarında günübirlik tesis olarak görünmesine rağmen, burada otel ya da benzeri bir inşaat yapıldığında insanlarımızın yararlanması artık mümkün olmayacak. Foça'nın doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını koruma çabalarına büyük darbe olacak bu karardan acilen vazgeçilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Foça Belediyesi ise konuya ilişkin açıklama yapılmayacağını belirtti.

DHA