Belgrad Ormanı'nda sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti: ''Ece cadılık eğitimi alıyordu''

İstanbul'da 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan ve 4 gün sonra sağ olarak bulunmasına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece G.'nin ölümüyle ilgili olarak ortaya atılan "spiritüel" iddialar sonrasında şimdi de "Ece G.'nin hocası" olduğunu iddia eden bir kişi genç kadının "cadılık eğitimi aldığını" öne sürdü.

Geçtiğimiz Pazar günü, İstanbul Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı’na çıkmak üzere yola çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G.’den 4 gün sonra ormanda sağ olarak bulunmuştu.

Mimar Ece G., hastanede tedavi altına alınmış ardından entübe edilmişti. Ancak kötü haber bugün sabaha karşı geldi ve Ece G.’in sabaha karşı 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı.

Vücudunda travmatik bulguya rastlanmayan Ece G.'in sıyrıklar tespit edildi ve çok sayıda kene bulunduğu belirtilirken, hazırlanan ön otopsi raporunda ölümünün hipotermi sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

Ece G.’in vefatının ardından spiritüel iddialar gündemde yer aldı. Ece G.’in "cadılık zanaati" (Witchcraft) üzerine eğitim aldığı bile iddia edildi.

Eğitmen H.Ö., bu konuyla ilgili açıklama yaparak Ece G.’in eğitime geçtiğimiz Eylül ayında başladığını ve sürecin detaylarını paylaştı...

H.Ö., gazeteci Türker Akıncı’ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki aa biz burada hiç sprital bir şey var diye geldik. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz."