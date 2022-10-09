Belusso Mobilya İle Kaliteli Mobilya Modelleri

Mobilya modelleri, kişilerin istek ve arzularına göre değişim gösteren ve tamamen alıcıların kendi zevklerine uygun olarak seçtiği şeylerdir.

Bu nedenle de mobilya firmaları, mobilya modellerini tasarlarken kendi üretiminde olan tüm mobilya modellerinde kaliteyi ön plana çıkartmak ister. Çünkü satacağı mobilya modelinin kaliteli ve aynı zamanda da şık bir görünüme sahip olması firmanın ismi için oldukça önemlidir.

Salon ve Yatak Odası Dekorasyonunda Bir Numara

Salon dekorasyonu ve salon için seçilen mobilyalar önemli olduğu gibi yatak odası için seçilen mobilya gruplarının da bir o kadar önemi var. Belusso Mobilya vermiş olduğu iç mimarlık hizmeti ile hayal ettiğiniz salon dekorasyonunu ve yatak odası dekorasyonu size özel olarak hazırlamaktadır.



Yemek odası takımı, koltuk takımı, yatak odası takımı gibi genel mobilya gruplarının yanı sıra halı, sehpa gibi ev dekorasyon ürünlerinin de tasarımını yapan Belusso Mobilya, tasarımdan üretime kadar tüm proje süreci ile sizin için ilgilenmektedir.

Türkiye ve yurt dışına mobilya gönderimi gerçekleştiren Belusso, yaşam alanlarınızdaki şıklığı sizin için hazırlar.



Bir Başarı Öyküsü - Belusso Mobilya



Mobilya ve dekorasyon alanında hizmet veren ve aynı zamanda da Modoko firması olan Belusso Mobilya, gerek yapmış olduğu dekorasyonlar gerekse de müşteriye olan saygısı ile Türkiye’de en çok konuşulan firmalar arasına girmeyi başarmıştır.





Yılların vermiş olduğu bilgi, birikim ve deneyimle Ramazan Macit tarafından kurulan Belusso Mobilya, hem yurt içine hem de yurt dışına mobilya gönderimi yapmaktadır. Mobilyacılık sektörünün nabzını tutan ve bu alandaki trendleri belirleyen Belusso Mobilya, iç mimarlık hizmeti ve mobilya üretimi hizmeti vermektedir.

Modoko Belusso Mobilya iletişime geçerek iç mimarlık hizmeti hakkında detaylı bilgi alabilir aynı zamanda da mobilya modellerini daha yakından inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz.