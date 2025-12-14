''Ben 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım''... Gizemli telefonun sırrı çözüldü

İçişleri Bakanlığı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün "Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım tarafından arandığına dair iddiasıyla ilgili olarak telefonun diğer ucundaki şüphelinin kimliğini tespit etti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, geçtiğimiz günlerde kendisini adı yüzlerce faili meçhul ile anılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıtan birinin aradığını ve "yaşıyorum" dediğini duyurmuştu.

Öztürk'ün bu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş ve Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın hala hayatta olup olmadığı tartışılmaya başlamıştı.

Öztürk'ün aktardıklarına göre söz konusu kişi şu an Suriye sınırında "güvendiği bir ülkücü arkadaşının yanında" kaldığını, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlatmıştı.

Öztürk, "9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 civarında gazetemizin santralinden beni arayan kişiyle, uygun olmadığım için konuşamamıştım. Yarım saat sonra yeniden aradı. “Ben Yeşil” dedi. Tabii ki bu kod isimle bilinen “Yeşil” Bingöl’ün Solhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, Güneydoğu’da her olayın içinde olduğu yazılan, söylenen Mahmut Yıldırım’dı. Ama gerçekten arayan Mahmut Yıldırım mı, yoksa onun adını kullanan başkası mıydı bilemem." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı arama yapan kişiyi cezaevinde buldu!

İçişleri Bakanlığı, Saygı Öztürk’e gelen telefonun izini sürdü ve telefonu açan kişinin açık cezaevinde bulunan C.A. isimli kişi olduğunu tespit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "11 Aralık 2025 tarihinde 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. 2'nci arama 15 dakika sürmüştür. 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" denildi.