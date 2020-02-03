  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Şubat 2020 23:50

Benzin fiyatlarına zam gelmişti... Yeni gelişme !

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatı 6.81 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarına zam gelmişti... Yeni gelişme !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen 8 kuruşluk benzin zammı iptal edildi.
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugün açıklanan ve geceyarısı itibariyle benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş olarak yansıyacak zammın iptal edildiğini duyurdu.

8 KURUŞLUK BENZİN ZAMMI İPTAL EDİLDİ

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda "Bugün rafineri tarafından açıklanan 04/02/2020 tarihinde geçerli olacak olan 8 kuruşluk benzin zammı yine aynı kurum tarafından iptal edilmiştir. Bugünkü güncel pompa satış fiyatları geçerlidir" denildi.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
araç , zam , benzin , litre fiyatı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM