Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak: Bugün 2,60 TL indirim geldi, yarın da 1,35 TL daha indirim geliyor

Yeni yılda zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına indirim yağmuru başladı. Bugün gelen ve pompa fiyatlarına yansıyan 2,60 TL'lik indirimin ardından yarın sabah itibariyle de 1,35 TL daha indirim geliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında akaryakıt fiyatlarındaki indirimler aralıksız devam ediyor. Geçen hafta başlayan indirimler bu hafta da tüm hızıyla sürüyor.

Hatırlanacağı gibi motorinin litre fiyatına 22 Şubat Cumartesi günü yapılan 1,44 TL zammın ardından motorin pek çok ilimizde 50 TL'nin de üstüne çıkmış, sadece 5 gün sonra 27 Şubat'ta ise bu zam geri alınmıştı.

Motorindeki bu fiyat değişikliğinin ardından dün de ( 4 Mart Salı ) benzinin litre fiyatına 1,04 TL'lik bir indirim gelmişti. İndirimler bununla da sınırlı kalmadı. Bugün ( 7 Mart Cuma günü itibariyle ) benzinin litre fiyatına 2 TL 60 Kuruş daha indirim geldi.

Yarın itibariyle de ( 8 Mart Cumartesi gününden itibaren ) geçerli olmak üzere motorine de 1 TL 60 Kuruş daha indirim yapılması bekleniyor.

İşte 7 Mart Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,96 TL

Motorin fiyatı: 47,40 TL

LPG fiyatı: 29,07 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,39 TL

Motorin fiyatı: 46,66 TL

LPG fiyatı: 29,16 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,32 TL

Motorin fiyatı: 47,75 TL

LPG fiyatı: 29,12 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,02 TL

Motorin fiyatı: 48,38 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,28 TL

Motorin fiyatı: 48,70 TL

LPG fiyatı: 28,32 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,14 TL

Motorin fiyatı: 47,59 TL

LPG fiyatı: 28,37 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,73 TL

Motorin fiyatı: 48,11 TL

LPG fiyatı: 28,23 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,87 TL

Motorin fiyatı: 48,25 TL

LPG fiyatı: 28,30 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,04 TL

Motorin fiyatı: 48,44 TL

LPG fiyatı: 28,05 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,42 TL

Motorin fiyatı: 47,81 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,77 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,71 TL

Motorin fiyatı: 48,11 TL

LPG fiyatı: 28,72 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,75 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 29,42 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,73 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 28,94 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,38 TL

Motorin fiyatı: 48,78 TL

LPG fiyatı: 29,18 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor