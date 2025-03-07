  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıt fiyatları tepetaklak! Bugün 2,60 TL indirim geldi, yarın da 1,35 TL daha indirim geliyor!

Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak: Bugün 2,60 TL indirim geldi, yarın da 1,35 TL daha indirim geliyor

Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak: Bugün 2,60 TL indirim geldi, yarın da 1,35 TL daha indirim geliyor
Güncelleme:

Yeni yılda zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına indirim yağmuru başladı. Bugün gelen ve pompa fiyatlarına yansıyan 2,60 TL'lik indirimin ardından yarın sabah itibariyle de 1,35 TL daha indirim geliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında akaryakıt fiyatlarındaki indirimler aralıksız devam ediyor. Geçen hafta başlayan indirimler bu hafta da tüm hızıyla sürüyor.

Hatırlanacağı gibi motorinin litre fiyatına 22 Şubat Cumartesi günü yapılan 1,44 TL zammın ardından motorin pek çok ilimizde 50 TL'nin de üstüne çıkmış, sadece 5 gün sonra 27 Şubat'ta ise bu zam geri alınmıştı.

Motorindeki bu fiyat değişikliğinin ardından dün de ( 4 Mart Salı ) benzinin litre fiyatına 1,04 TL'lik bir indirim gelmişti. İndirimler bununla da sınırlı kalmadı. Bugün ( 7 Mart Cuma günü itibariyle ) benzinin litre fiyatına 2 TL 60 Kuruş daha indirim geldi.

Yarın itibariyle de ( 8 Mart Cumartesi gününden itibaren ) geçerli olmak üzere motorine de 1 TL 60 Kuruş daha indirim yapılması bekleniyor.

İşte 7 Mart Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,96 TL
Motorin fiyatı: 47,40 TL 
LPG fiyatı: 29,07 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,39 TL
Motorin fiyatı: 46,66 TL 
LPG fiyatı: 29,16 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,32 TL 
Motorin fiyatı: 47,75 TL
LPG fiyatı: 29,12 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,02 TL
Motorin fiyatı: 48,38 TL
LPG fiyatı: 28,87 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,28 TL
Motorin fiyatı:  48,70 TL
LPG fiyatı: 28,32 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,14 TL
Motorin fiyatı: 47,59 TL
LPG fiyatı: 28,37 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,73 TL
Motorin fiyatı: 48,11 TL
LPG fiyatı: 28,23 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,87 TL
Motorin fiyatı: 48,25 TL
LPG fiyatı: 28,30 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,04 TL 
Motorin fiyatı: 48,44 TL
LPG fiyatı: 28,05 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,42 TL 
Motorin fiyatı: 47,81 TL
LPG fiyatı: 28,95 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  44,77 TL 
Motorin fiyatı: 48,15 TL
LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,71 TL
Motorin fiyatı: 48,11 TL
LPG fiyatı: 28,72 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,75 TL 
Motorin fiyatı: 48,15 TL
LPG fiyatı: 29,42 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,73 TL 
Motorin fiyatı: 48,15 TL
LPG fiyatı: 28,94 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,38 TL 
Motorin fiyatı: 48,78 TL
LPG fiyatı: 29,18 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe Kadıköy'de yenilip turu Glasgow'a bıraktı... Fenerbahçe Kadıköy'de yenilip turu Glasgow'a bıraktı... Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyardı: ''Bu fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'' Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyardı: ''Bu fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'' Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi cezaları açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi cezaları açıklandı İmamoğlu resmen duyurdu: ''Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum'' İmamoğlu resmen duyurdu: ''Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum'' Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcuya ''doping'' cezası: 4 yıl men edildi Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcuya ''doping'' cezası: 4 yıl men edildi ''Dünya boştur lo'' diyordu, korkunç kazada hayatını kaybetti ''Dünya boştur lo'' diyordu, korkunç kazada hayatını kaybetti İstanbul'da şüpheli araç cephanelik çıktı: Polis bile gözlerine inanamadı! İstanbul'da şüpheli araç cephanelik çıktı: Polis bile gözlerine inanamadı! Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ''seksiliğin kitabını'' baştan yazdı! Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ''seksiliğin kitabını'' baştan yazdı! Zorunlu Deprem Sigortası'nın asgari prim tutarlarına 19 kat zam geldi! Zorunlu Deprem Sigortası'nın asgari prim tutarlarına 19 kat zam geldi! Yeni satın aldıkları evin duvarları çatladı, apartman tahliye edildi! Yeni satın aldıkları evin duvarları çatladı, apartman tahliye edildi!
Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor! Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor! CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'tan AK Partili üyeye ders gibi ''ihanet'' resti CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'tan AK Partili üyeye ders gibi ''ihanet'' resti Ev hapsi kararı kaldırılan Merve Taşkın'ın ''derdi'' olay oldu Ev hapsi kararı kaldırılan Merve Taşkın'ın ''derdi'' olay oldu Seyyar satıcının sattığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı Seyyar satıcının sattığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı Eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na yenidoğan sorgusu Eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na yenidoğan sorgusu Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti