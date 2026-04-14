  3. Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor!

Akaryakıt piyasasında baş döndüren hareketlilik! ABD-İran görüşmelerinin çökmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kararıyla brent petrol fiyatlarını sarsarken bugün itibariyle motorine 4,35 TL'lik bir indirim geldi. Ancak bugünkü indirimin ardından hafta içinde akaryakıt fiyatlarına yeniden büyük bir zam gelmesi bekleniyor...

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve diplomasi trafiğinin tıkanması, küresel enerji piyasalarını yangın yerine çevirdi.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve Washington'un Hürmüz Boğazı'na yönelik "abluka" sinyali, akaryakıt fiyatlarında daha önce eşine az rastlanan "çift yönlü" bir hareketliliğe neden oldu.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, geçen hafta cuma günü kapanış verileri üzerinden hesaplanan 4 TL 35 kuruşluk büyük indirim, bugün itibariyle ( 14 Nisan Salı günü itibariyle ) pompa fiyatlarına yansıdı.

Buna göre;

Motorin: Salı günü itibarıyla 4 TL 35 kuruş indirim yapıldı.
Benzin ve LPG: Mevcut durumda benzin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

Ancak indirim sevinci oldukça kısa sürecek...

Brent petrol yükselişte, benzin ve motorine zam kapıda!

Piyasaların yeni haftaya açılmasıyla birlikte Brent petrol varil başına 104 dolara kadar tırmandı.

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı sadece bir günde 107 dolar birden fırladı. Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki bu yükseliş trendinin devam etmesi durumunda, indirimden sadece 24-48 saat sonra çarşamba günü yeniden bir zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Olası zam tutarı hakkında konuşan yetkililer, "Gün içindeki fiyat hareketleri son derece kritik. Eğer fiyatlarda bir gevşeme olmazsa çarşamba günü zam gündeme gelecek. Ancak kapanış fiyatları belirleyici olacak; fiyatlar düşerse zamma gerek kalmayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatı, tarihin en büyük indirimiyle 12,94 lira birden düşmüştü. Ancak piyasaların denge arayışı sonucu Cumartesi günü itibarıyla motorine 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam yapılmıştı.

İşte 14 Nisan Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 62.65 TL 72.26 TL 34.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 62.51 TL 72.12 TL 34.39 TL
ANKARA 63.62 TL 73.38 TL 34.87 TL
IZMIR 63.90 TL 73.66 TL 34.79 TL
ADANA 64.46 TL 74.22 TL 35.31 TL
ADIYAMAN 64.80 TL 74.57 TL 35.44 TL
AFYON 64.75 TL 74.60 TL 34.84 TL
AGRI 65.18 TL 74.93 TL 36.09 TL
AKSARAY 64.53 TL 74.29 TL 34.71 TL
AMASYA 64.22 TL 73.96 TL 35.49 TL
ANTALYA 64.85 TL 74.70 TL 35.04 TL
ARDAHAN 64.69 TL 74.44 TL 35.79 TL
ARTVIN 64.50 TL 74.25 TL 36.34 TL
AYDIN 64.12 TL 73.88 TL 34.94 TL
BALIKESIR 64.21 TL 73.97 TL 34.49 TL
BARTIN 63.94 TL 73.50 TL 34.55 TL
BATMAN 65.08 TL 74.95 TL 35.44 TL
BAYBURT 64.40 TL 74.15 TL 35.69 TL
BILECIK 63.59 TL 73.15 TL 34.39 TL
BINGOL 65.20 TL 75.07 TL 35.69 TL
BITLIS 65.20 TL 75.07 TL 35.51 TL
BOLU 63.70 TL 73.25 TL 34.70 TL
BURDUR 64.67 TL 74.52 TL 34.99 TL
BURSA 63.71 TL 73.27 TL 34.39 TL
CANAKKALE 64.25 TL 74.01 TL 34.59 TL
CANKIRI 64.05 TL 73.79 TL 35.10 TL
CORUM 64.23 TL 73.97 TL 35.04 TL
DENIZLI 64.39 TL 74.15 TL 34.69 TL
DIYARBAKIR 65.09 TL 74.96 TL 35.56 TL
DUZCE 63.54 TL 73.10 TL 34.55 TL
EDIRNE 63.74 TL 73.52 TL 35.09 TL
ELAZIG 65.20 TL 75.07 TL 35.31 TL
ERZINCAN 64.64 TL 74.39 TL 35.69 TL
ERZURUM 64.69 TL 74.44 TL 35.49 TL
ESKISEHIR 63.91 TL 73.47 TL 34.49 TL
GAZIANTEP 64.59 TL 74.36 TL 35.01 TL
GIRESUN 64.44 TL 74.19 TL 35.49 TL
GUMUSHANE 64.40 TL 74.15 TL 35.59 TL
HAKKARI 65.24 TL 75.11 TL 36.17 TL
HATAY 64.32 TL 74.09 TL 35.11 TL
IGDIR 65.19 TL 74.94 TL 36.09 TL
ISPARTA 64.74 TL 74.59 TL 34.94 TL
KAHRAMANMARAS 64.60 TL 74.37 TL 35.14 TL
KARABUK 63.96 TL 73.52 TL 34.55 TL
KARAMAN 64.52 TL 74.28 TL 35.41 TL
KARS 64.70 TL 74.45 TL 35.89 TL
KASTAMONU 64.33 TL 74.07 TL 35.55 TL
KAYSERI 64.62 TL 74.38 TL 34.81 TL
KILIS 64.34 TL 74.11 TL 35.31 TL
KIRIKKALE 63.93 TL 73.67 TL 34.72 TL
KIRKLARELI 63.73 TL 73.51 TL 34.99 TL
KIRSEHIR 63.99 TL 73.73 TL 34.82 TL
KOCAELI 63.08 TL 72.64 TL 34.19 TL
KONYA 64.65 TL 74.54 TL 34.91 TL
KUTAHYA 64.54 TL 74.14 TL 34.94 TL
MALATYA 64.81 TL 74.58 TL 35.47 TL
MANISA 63.98 TL 73.74 TL 34.84 TL
MARDIN 65.12 TL 74.99 TL 35.44 TL
MERSIN 64.45 TL 74.21 TL 35.61 TL
MUGLA 64.39 TL 74.15 TL 34.84 TL
MUS 65.20 TL 75.07 TL 35.78 TL
NEVSEHIR 64.52 TL 74.28 TL 34.91 TL
NIGDE 64.47 TL 74.23 TL 34.71 TL
ORDU 64.23 TL 73.97 TL 35.09 TL
OSMANIYE 64.33 TL 74.10 TL 35.44 TL
RIZE 64.38 TL 74.13 TL 35.59 TL
SAKARYA 63.38 TL 72.94 TL 34.29 TL
SAMSUN 64.21 TL 73.95 TL 35.09 TL
SANLIURFA 64.79 TL 74.56 TL 35.46 TL
SIIRT 65.11 TL 74.98 TL 35.64 TL
SINOP 64.27 TL 74.01 TL 35.59 TL
SIRNAK 65.20 TL 75.07 TL 35.75 TL
SIVAS 64.63 TL 74.37 TL 35.39 TL
TEKIRDAG 63.32 TL 73.10 TL 34.79 TL
TOKAT 64.28 TL 74.02 TL 35.59 TL
TRABZON 64.37 TL 74.12 TL 35.19 TL
TUNCELI 65.20 TL 75.07 TL 36.01 TL
USAK 64.39 TL 74.15 TL 34.95 TL
VAN 65.20 TL 74.98 TL 35.41 TL
YALOVA 63.39 TL 72.95 TL 34.29 TL
YOZGAT 64.32 TL 74.06 TL 35.02 TL
ZONGULDAK 63.90 TL 73.46 TL 34.95 TL

 

Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
