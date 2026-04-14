Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor!

Akaryakıt piyasasında baş döndüren hareketlilik! ABD-İran görüşmelerinin çökmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kararıyla brent petrol fiyatlarını sarsarken bugün itibariyle motorine 4,35 TL'lik bir indirim geldi. Ancak bugünkü indirimin ardından hafta içinde akaryakıt fiyatlarına yeniden büyük bir zam gelmesi bekleniyor...

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve diplomasi trafiğinin tıkanması, küresel enerji piyasalarını yangın yerine çevirdi.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve Washington'un Hürmüz Boğazı'na yönelik "abluka" sinyali, akaryakıt fiyatlarında daha önce eşine az rastlanan "çift yönlü" bir hareketliliğe neden oldu.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, geçen hafta cuma günü kapanış verileri üzerinden hesaplanan 4 TL 35 kuruşluk büyük indirim, bugün itibariyle ( 14 Nisan Salı günü itibariyle ) pompa fiyatlarına yansıdı.

Buna göre;

Motorin: Salı günü itibarıyla 4 TL 35 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve LPG: Mevcut durumda benzin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

Ancak indirim sevinci oldukça kısa sürecek...

Brent petrol yükselişte, benzin ve motorine zam kapıda!

Piyasaların yeni haftaya açılmasıyla birlikte Brent petrol varil başına 104 dolara kadar tırmandı.

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı sadece bir günde 107 dolar birden fırladı. Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki bu yükseliş trendinin devam etmesi durumunda, indirimden sadece 24-48 saat sonra çarşamba günü yeniden bir zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Olası zam tutarı hakkında konuşan yetkililer, "Gün içindeki fiyat hareketleri son derece kritik. Eğer fiyatlarda bir gevşeme olmazsa çarşamba günü zam gündeme gelecek. Ancak kapanış fiyatları belirleyici olacak; fiyatlar düşerse zamma gerek kalmayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatı, tarihin en büyük indirimiyle 12,94 lira birden düşmüştü. Ancak piyasaların denge arayışı sonucu Cumartesi günü itibarıyla motorine 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam yapılmıştı.

İşte 14 Nisan Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.