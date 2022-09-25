Benzin ve motorinde indirim gözüktü! Petrol 9 ayın dibinde

Petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı 85.54 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan bu gerilemenin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Brent petrol, ocak ayından bu yana en büyük değer kaybını yaşarken Rus-Ukrayna savaşının ardından yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri indirim tutarının 1.5 ila 2 TL arasında olabileceğini öngörüyor.

Son olarak 20 Eylül'de motorine 1.75 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesiyle beraber motorin İstanbul'da 23,05 TL oldu. Ankara'da ise 23,16 TL oldu.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 86,64 Dolar'dan işlem görüyor.