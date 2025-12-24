Benzin ve motorine 2026 yılında otomatik gelecek ÖTV zammı belli oldu
Araç sahiplerine bir kötü haber daha... Benzin ve motorin yeni yıla yeni bir zamla giriyor. 2026 yılına sadece birkaç gün kalmışken akaryakıt ürünlerine de yeni yılda gelecek yeni ÖTV zammı belli oldu...
Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarına bu sefer de yeni yılın ÖTV düzeltmesi zammı geliyor.
2026'nın ilk gününde pompa fiyatlarını doğrudan etkileyecek olan ÖTV düzeltmesi zammıyla birlikte beklenen zam oranları da belli oldu.
Buna göre 1 Ocak Perşembe günü 00:00 itibariyle, benzine 1,32 TL, motorine ise 1,41 TL zam gelmesi bekleniyor.
