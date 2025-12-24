  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Benzin ve motorine 2026 yılında otomatik gelecek ÖTV zammı belli oldu

Benzin ve motorine 2026 yılında otomatik gelecek ÖTV zammı belli oldu

Benzin ve motorine 2026 yılında otomatik gelecek ÖTV zammı belli oldu
Güncelleme:

Araç sahiplerine bir kötü haber daha... Benzin ve motorin yeni yıla yeni bir zamla giriyor. 2026 yılına sadece birkaç gün kalmışken akaryakıt ürünlerine de yeni yılda gelecek yeni ÖTV zammı belli oldu...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarına bu sefer de yeni yılın ÖTV düzeltmesi zammı geliyor.

2026'nın ilk gününde pompa fiyatlarını doğrudan etkileyecek olan ÖTV düzeltmesi zammıyla birlikte beklenen zam oranları da belli oldu.

Buna göre 1 Ocak Perşembe günü 00:00 itibariyle, benzine 1,32 TL, motorine ise 1,41 TL zam gelmesi bekleniyor.

 

text-ad
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandı! Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandı! Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi Hastane önünde skandal... Bu görüntüler infial yarattı! Meğer ilk de değilmiş Hastane önünde skandal... Bu görüntüler infial yarattı! Meğer ilk de değilmiş Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Dev kartal dronu avladı! Verdiği ''selfie'' pozu herkesi güldürdü! Dev kartal dronu avladı! Verdiği ''selfie'' pozu herkesi güldürdü! Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında!
Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde dayak iddiası! Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde dayak iddiası! Dilan Polat ile Sıla Doğu saçsaça başbaşa birbirine girdi! Dilan Polat ile Sıla Doğu saçsaça başbaşa birbirine girdi! Ankara'daki düşen özel jetin görgü tanıkları o anı anlattı Ankara'daki düşen özel jetin görgü tanıkları o anı anlattı Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Erdoğan zammı gelmedi... Asgari ücrete beklentinin altında kalan asgari zamda bir kötü haber daha Erdoğan zammı gelmedi... Asgari ücrete beklentinin altında kalan asgari zamda bir kötü haber daha 73 yaşındaki bir kadın öldürüldü... Katil zanlısı 16 yaşındaki torunu çıktı! 73 yaşındaki bir kadın öldürüldü... Katil zanlısı 16 yaşındaki torunu çıktı! Dev bankaların altın ve gümüş için 2026 tahminleri belli oldu Dev bankaların altın ve gümüş için 2026 tahminleri belli oldu Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! 'Müjde' yine lafta kaldı, kimlikten ehliyete, pasaporttan aile cüzdanına zamlı ücretler belli oldu 'Müjde' yine lafta kaldı, kimlikten ehliyete, pasaporttan aile cüzdanına zamlı ücretler belli oldu