  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Güncelleme:

Türkiye'de baskılandığı için artmasa da küresel piyasalarda değer kazanan Dolar kuru ile brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrasında rekor oranda zamlanan akaryakıt fiyatlarına brent petroldeki düşüşün ardından şimdi de indirim geliyor. İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zam yağmuru devam ediyor... Akaryakıt fiyatlarındaki Kasım ayında peş peşe rekor oranlarda zamlanan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini isyan ettirmişti.

Son olarak dün ( 25 Kasım Salı günü itibariyle ) geçerli olmak üzere motorine 2 TL 44 Kuruş indirim gelmişti.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası şimdi bir yeni indirim daha geliyor. Hem de bu sefer hem benzin hem de motorin fiyatları ucuzlayacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, indirim dalgası devam ediyor. Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere:

Benzin grubunda 1 TL 25 Kuruş, motorin grubunda ise 1 TL 35 Kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor.

Böylece motorin fiyatları, hafta başından bu yana toplamda 4 TL'ye yakın bir düşüş yaşamış olacak. 

LPG grubunda ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 26 Kasım Çarşamba itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,87 TL
Motorin fiyatı: 58,08 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55 TL 
Motorin fiyatı: 57,05 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,20 TL 
Motorin fiyatı: 58,41 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,16 TL
Motorin fiyatı: 59,45 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,19 TL
Motorin fiyatı:  59,45 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,04 TL
Motorin fiyatı: 58,29 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,63 TL
Motorin fiyatı: 58,86 TL
LPG fiyatı: 28,79 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,89 TL
Motorin fiyatı: 59,14 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,99 TL 
Motorin fiyatı: 59,20 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,28 TL 
Motorin fiyatı: 58,48 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,68 TL 
Motorin fiyatı: 58,92 TL
LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,61 TL
Motorin fiyatı: 58,84 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,68 TL 
Motorin fiyatı:  58,88 TL
LPG fiyatı: 29,87 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,67 TL 
Motorin fiyatı: 58,88 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,31 TL 
Motorin fiyatı: 59,50 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

 

text-ad
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emlak Konut'tan beklenen açıklama geldi: Daire seçimleri başlıyor! Emlak Konut'tan beklenen açıklama geldi: Daire seçimleri başlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi! Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' İşte bize her gün günaydın dedirtmeyen o harita! İşte bize her gün günaydın dedirtmeyen o harita! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Güllü'nün kızı gündeme bomba gibi düşen ses kaydı ve ''ölsün'' mesajını böyle açıkladı Güllü'nün kızı gündeme bomba gibi düşen ses kaydı ve ''ölsün'' mesajını böyle açıkladı Silahla içeri dalıp çalışanı bağladı, 5 kilo altınla kayıplara karıştı... Silahla içeri dalıp çalışanı bağladı, 5 kilo altınla kayıplara karıştı... Türk Dil Kurumu Yılın Kelimesi anketini başlattı... Siz de katılabilirsiniz! Türk Dil Kurumu Yılın Kelimesi anketini başlattı... Siz de katılabilirsiniz! Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı!
Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı