Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Türkiye'de baskılandığı için artmasa da küresel piyasalarda değer kazanan Dolar kuru ile brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrasında rekor oranda zamlanan akaryakıt fiyatlarına brent petroldeki düşüşün ardından şimdi de indirim geliyor. İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zam yağmuru devam ediyor... Akaryakıt fiyatlarındaki Kasım ayında peş peşe rekor oranlarda zamlanan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini isyan ettirmişti.

Son olarak dün ( 25 Kasım Salı günü itibariyle ) geçerli olmak üzere motorine 2 TL 44 Kuruş indirim gelmişti.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası şimdi bir yeni indirim daha geliyor. Hem de bu sefer hem benzin hem de motorin fiyatları ucuzlayacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, indirim dalgası devam ediyor. Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere:

Benzin grubunda 1 TL 25 Kuruş, motorin grubunda ise 1 TL 35 Kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor.

Böylece motorin fiyatları, hafta başından bu yana toplamda 4 TL'ye yakın bir düşüş yaşamış olacak.

LPG grubunda ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 26 Kasım Çarşamba itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,87 TL

Motorin fiyatı: 58,08 TL

LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55 TL

Motorin fiyatı: 57,05 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,20 TL

Motorin fiyatı: 58,41 TL

LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,16 TL

Motorin fiyatı: 59,45 TL

LPG fiyatı: 30,04 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,19 TL

Motorin fiyatı: 59,45 TL

LPG fiyatı: 29,37 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,04 TL

Motorin fiyatı: 58,29 TL

LPG fiyatı: 29,11 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,63 TL

Motorin fiyatı: 58,86 TL

LPG fiyatı: 28,79 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,89 TL

Motorin fiyatı: 59,14 TL

LPG fiyatı: 28,57 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,99 TL

Motorin fiyatı: 59,20 TL

LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,28 TL

Motorin fiyatı: 58,48 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,68 TL

Motorin fiyatı: 58,92 TL

LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,61 TL

Motorin fiyatı: 58,84 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,68 TL

Motorin fiyatı: 58,88 TL

LPG fiyatı: 29,87 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,67 TL

Motorin fiyatı: 58,88 TL

LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,31 TL

Motorin fiyatı: 59,50 TL

LPG fiyatı: 31,06 TL