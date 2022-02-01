Benzin ve motorine bir zam daha

Brent petrolün 90 doları görmesi, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatının artması, akaryakıta zammı tetikledi. Bu gece yarısından itibaren benzine 39 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.



Benzinin litre fiyatında 39 kuruş, motorinde ise 32 kuruş artış yapılacak. Zamların pompa satış fiyatın yansıyacağı belirtildi.

TARİHİ ZİRVEYE YÜKSELECEK

Bu gece yapılacak zamla birlikte bir litre benzin ve motorin, tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşacağı belirtildi.

Zamla birlikte benzin, 14 TL 50 kuruşu geçecek. Motorin ise, 14 TL 70 kuruşa dayanacak.

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞE ARTIYOR

Ukrayna sınırında 100 binin üzerinde bir askeri yığınak bulunduran Rusya’nın ülkeyi işgal edeceğine dair beklentiler enerji tedarik zincirini alt üst edeceği endişelerini artırıyor. Pentagon’a göre Moskova sınırdaki asker sayısını hafta sonu artırmaya devam etti. Kriz bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşülecek.

ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Sıkılaşan küresel piyasalarla Ocak ayı boyunca artışına devam eden petrol için önde gelen bankalar ve petrol şirketleri varil başına fiyatın yakında 100 doları geçebileceğini belirtiliyorlar.

Chevron’un CEO’su Mike Wirth Cuma günü Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada pandemini etkilerinden sıyrılan petrol talebinin üretimden daha hızlı arttığını belirterek yine de bunun tek etken olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasının da piyasaları ürküttüğünü kaydetti.

“Birkaç yıl önce bu tip olaylar emtia piyasalarını pek etkilemezdi ama artık etkiliyor gibi görünüyor” diyen Wirth artan petrol fiyatları için de, “Önümüzdeki aylarda 100 dolar ve üstünü görmemiz oldukça mümkün” yorumunu yaptı.