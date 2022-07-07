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Benzin ve motorine büyük indirim geliyor!

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Bayrama motorinde 2,10 TL'lik, benzinde ise 1,82 TL2lik indirimlerle gireceğiz...

Art arda gelen zamların ardından motorine indirim beklentisi haberi geldi.

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik, benzine ise 1,82 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Bugün itibarıyla İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorin 26.66 TL'den, benzin ise 25.18 TL'den satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise motorin 26.68, benzin de 25.19 TL.
Ankara'da motorin 26.77 benzin 25.03, İzmir'de ise motorin 26.79, benzin de 25.03 TL'den depoları dolduracak.

İndirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorin 24.06 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 24.08 kuruşa düşecek. Benzin ise Avrupa Yakası'nda 23.36 TL'ye Anadolu Yakası'nda ise 23.37'ye inecek.

Ankara'da motorin 34.71, benzin ise 23.21 TL'ye düşecek. İzmir'de ise motorin 23.23'e, benzinde 23.21 TL'den depolara doldurulacak.

 

Etiketler akaryakıt brent petrol benzin indirim zam
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