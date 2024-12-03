Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat.. Bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Hem benzinde hem de motorinde büyük bir indirim bekleniyor... İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlar Kasım ayında da aralıksız devam ederken Aralık ayı çifte indirimle başlıyor. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre bugün gece yarısından sonra ( 4 Aralık Çarşamba günü itibariyle ) geçerli olmak üzere benzine 3 TL 10 Kuruş, motorine ise 2 TL 40 Kuruş indirim gelmesi bekleniyor. LPG grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Hatırlanacağı gibi motorine ise 23 Kasım Cumartesi itibariyle 1 TL 25 Kuruş, benzine ise 28 Kasım Perşembe günü itibariyle 74 Kuruş zam gelmişti. İşte 3 Aralık Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 43,50 TL

Motorin fiyatı: 44,77 TL

LPG fiyatı: 27,21 TL İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 43,06 TL

Motorin fiyatı: 44,20 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 43,98 TL

Motorin fiyatı: 44,27 TL

LPG fiyatı: 27,26 TL Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,39 TL

Motorin fiyatı: 45,72 TL

LPG fiyatı: 27,51 TL Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,51 TL

Motorin fiyatı: 45,78 TL

LPG fiyatı: 26,96 TL Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 43,69 TL

Motorin fiyatı: 45,07 TL

LPG fiyatı: 27,01 TL Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,19 TL

Motorin fiyatı: 45,47 TL

LPG fiyatı: 26,87 TL Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,29 TL

Motorin fiyatı: 44,57 TL

LPG fiyatı: 26,94 TL Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,54 TL

Motorin fiyatı: 44,85 TL

LPG fiyatı: 26,69 TL Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,02 TL

Motorin fiyatı: 45,37 TL

LPG fiyatı: 27,09 TL Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,17 TL

Motorin fiyatı: 45,48 TL

LPG fiyatı: 27,73 TL Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,19 TL

Motorin fiyatı: 45,47 TL

LPG fiyatı: 26,86 TL Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,26 TL

Motorin fiyatı: 45,57 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,23 TL

Motorin fiyatı: 45,56 TL

LPG fiyatı: 27,58 TL Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 44,59 TL

Motorin fiyatı: 45,86 TL

LPG fiyatı: 27,82 TL Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama, uluslararası piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. ÖTV ve EPDK Payı: Gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. KDV: Son olarak da KDV eklenerek nihai satış fiyatı belirleniyor. Bu hesaplama sistemi nedeniyle uluslararası petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişiklikler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını hızla etkiliyor.