Benzin ve motorine çifte indirim'cik!

Geçtiğimiz haftayı çifte zam ile kapatan benzin ve motorin fiyatlarına zamları yarı yarıya geri çekecek "indirimcikler" geliyor...

Önceki hafta brent petroldeki aşağı yönlü hareketlilik sonrası benzin ve motorine peş peşe indirimler gelmişti. Ancak brent petrolde seyir değişince indirimleri unutan zamlar geri döndü ve geçtiğimiz hafta hem benzine hem de motorine peş peşe zam geldi.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,64 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 79,57 Dolar'dan işlem görüyor.

Önce çifte zam, şimdi çifte indirim

Benzin fiyatları 1 TL 7 Kuruş zamlanmış ve benzinin litre fiyatı İstanbul'da 17,43 TL'den 18,50 TL'ye, Ankara'da 17,67 TL'den 18,74 TL'ye, İzmir'de ise 17,66 TL'den 18,73 TL'ye yükselmişti. Motorin fiyatları da zamdan nasibini almış ve motorinde pompa fiyatlarına bugünden itibaren 1 TL 75 Kuruş zam gelmişti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,05 TL'den 22,80 TL'ye, Ankara'da 21,26 TL'den 23,06 TL'ye, İzmir'de ise 21,33 TL'den 23,08 TL'ye yükseldi.

Yeni haftada benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor. Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Bu indirimle birlikte İstanbul'da benzinin fiyatı 18,50 TL'den, 17,89 TL'ye, motorinin fiyatı 22,80 TL'den 22,03 TL'ye, Ankara'da benzinin fiyatı 18,74 TL'den, 17,13 TL'ye, motorinin fiyatı 23,06 TL'den 22,29 TL'ye, İzmir'de benzinin fiyatı 18,73 TL'den, 17,28 TL'ye, motorinin fiyatı 23,08 TL'den 22,1 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

LPG grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,50 TL

Motorin fiyatı: 22,80 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 18,74 TL

Motorin fiyatı: 23,06 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,73 TL

Motorin fiyatı: 23,08 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.