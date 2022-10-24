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Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?
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Brent petrolün fiyatı 92 doların üzerinde işlem görüyor. Ülkemizde akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,92 dolardan işlem görüyor.

Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.63 liradan satılıyor.

 

 

 

Etiketler benzin motorin akaryakıt fiyatları
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