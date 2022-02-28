Benzin ve motorine indirim, LPG'ye zam geldi

Vatandaşın zam haberlerini duymaya alıştığı benzin ve motorine bu kez indirim geldi. LPG'ye ise 33 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıta gelen peş peşe zamların isyan ettirdiği vatandaşı sevindirecek haber geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından artan petrol fiyatlarına bağlı olarak; benzine 1,61, motorine ise 1,51 TL zam gelmişti.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, LPG'YE ZAM

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatında 23 kuruş, motorinde ise 96 kuruş indirim yapıldı. LPG oto gazda ise 33 kuruş zam yapıldı. Yeni tarife 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.





Geçen hafta artan petrol fiyatları ve dolar/TL’deki artış, akaryakıt fiyatlarına büyük zam olarak yansımıştı. Cuma gecesi, benzine 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam yapılmıştı.

50 LT'LİK BENZİN HESABI

Akaryakıt ürünlerine yağmur gibi yağan zamlarla ortalama 50 litrelik bir depo benzin hesabı acı gerçeği tokat gibi yüzümüze vurdu. 2022 yılında ve sadece 57 günde 50 LT'lik bir deponun ful dolum ücreti bakın nereden nereye geldi.

>> 31 Aralık 2021: 614,5 TL

>> 1 Ocak 2022: 645,5 TL

>> 5 Ocak 2022: 646,5 TL

>> 8 Ocak 2022: 678 TL

>> 12 Ocak 2022: 679 TL

>> 20 Ocak 2022: 702 TL

>> 25 Ocak 2022: 703 TL

>> 2 Şubat 2022: 722,5 TL

>> 3 Şubat 2022: 724 TL

>> 4 Şubat 2022: 723 TL

>> 9 Şubat 2022: 758,5 TL

>> 10 Şubat 2022: 759,5 TL

>> 19 Şubat 2022: 757 TL

>> 26 Şubat 2022: 837,5 TL

TOPLAM FARK : 223 TL ( %36,3 )