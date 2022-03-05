Benzin ve motorine Pazartesi günü bir zam daha geliyor

Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor. 7 Mart Pazartesi gecesi motorine 1 TL 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıtta art arda gelen zamlar yeni haftada da devam edecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, ortalama 60 litre civarında kapasiteye sahip araçların depolarını tam doldurmak isteyenler 1.100 TL'den fazla ödemek zorunda kalacak.

Yılbaşından itibaren akaryakıta yüzde 50'den fazla zam gelirken, son 15 aydaki artış yüzde 200'e yaklaştı. Dün motorine 84 kuruş, benzine ise 69 kuruş zam gelmişti.

Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

Ünlü ekonomist akaryakıt zamlarıyla gelen tehlikeyi ''hiç düşündünüz mü'' diyerek açıkladı

Türkiye benzin ve motorine zam ile yatıp, zam ile kalkmaya devam ederken ünlü ekonomist ve yazar Ali Ekber Yıldırım, "Mazota benzine sürekli zam yapanlar bunu hiç düşündünüz mü" diyerek korkunç tehlikeyi açıkladı.

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım konuyla ilgili "Mazot 20 lirayı geçti - Bu gece mazotun litre fiyatına yapılacak 84 kuruşluk zamla Konya’da mazotun litresi 20 lira 5 kuruş olacak. - Şehirli mazot, benzin alamazsa toplu taşıma ile işine gider - Çiftçi mazot alamazsa tarlayı süremez, üretim, hasat yapamaz. Ülke aç kalır aç!" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına yeni ''düzenleme'' geliyor

EPDK açıkladı: 2022 yılında zam yağmurunun yaşandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında neredeyse gözümüzü her açıp kapattığımız anda zam gelen akaryakıt fiyatları için yeni düzenleme geliyor.

Artan maliyetlere rağmen kâr marjları aynı kalan akaryakıt istasyonlarını desteklemek amacıyla Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonları ortadan kaldırılıyor. Aradan komisyoncular çıkarılacağı için akaryakıt bayilerinin kâr marjlarının dolaylı olarak artacağı, böylece de akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir baskı unsuru olmasının önleneceği belirtiliyor.

AK Parti'den saç baş yolduran benzin ve mazot açıklaması

Benzin ve mazota artık neredeyse her gün gelen zamlara vatandaşın isyanı büyürken, AK Partili milletvekili Cahit Özkan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "En düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır" dedi.