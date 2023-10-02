Benzin ve motorine sessiz sedasız zam geldi, bu gece bir zam daha geliyor!
Brent petrol fiyatlarının 90-95 Dolar arasındaki seyri, Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi sürerken geçtiğimiz hafta benzine 1,94 TL'lik bir indirim gelmişti. Ancak hem yeni ay, hem de yeni hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamla başladı. Benzin ve motorine sessiz sedasız döviz kuru zammı gelirken, bu gece yarısı da LPG'ye büyük bir zam geliyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
HABER3.COM
Yeniden 90 Dolar'ın üzerinde seyreden brent petrol fiyatlarına, Dolar kurunun Türk Lirası karşısında yeniden rekor kırmaya başlaması da eklenince araç sahiplerinin kabusu geri döndü.
Hatırlanacağı gibi son olarak 27 Eylül Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1,94 TL indirim gelmişti. Ancak haberler kötü. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre bir taraftan brent petrol diğer taraftan dolar yükselirken akaryakıt fiyatları yeni haftanın ilk günü yeniden zamlandı ve zamlanmaya da devam edecek.
Yeni haftaya benzin ve motorin fiyatlarına sessiz sedasız gelen kur zammıyla başlayan araç sürücüleri yarın sabah da zamla uyanacak.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından sonra ( 3 Ekim Salı gününden itibaren ) geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Öte yandan benzin ve motorine herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.
16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
2 Ekim Pazartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 37,82 TL
Motorin fiyatı: 41,18 TL
LPG fiyatı: 17,58 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,79 TL
Motorin fiyatı: 41,21 TL
LPG fiyatı: 17,81 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,36 TL
Motorin fiyatı: 40,72 TL
LPG fiyatı: 18,18 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38 TL
Motorin fiyatı: 41,46 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 37,55 TL
Motorin fiyatı: 40,90 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 37,58 TL
Motorin fiyatı: 41,09 TL
LPG fiyatı: 17,91 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,04 TL
Motorin fiyatı: 41,43 TL
LPG fiyatı: 17,65 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 37,47TL
Motorin fiyatı: 40,99 TL
LPG fiyatı: 17,71 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 37,67 TL
Motorin fiyatı: 41,08 TL
LPG fiyatı: 17,45 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,74 TL
Motorin fiyatı: 40,15 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,48 TL
Motorin fiyatı: 40,92 TL
LPG fiyatı: 17,96 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,79 TL
Motorin fiyatı: 41,20 TL
LPG fiyatı: 17,61 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,85 TL
Motorin fiyatı: 41,36 TL
LPG fiyatı: 18,06 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 37,61 TL
Motorin fiyatı: 41,05 TL
LPG fiyatı: 18 TL
Rize
Benzin fiyatı: 39,64 TL
Motorin fiyatı: 41,14 TL
LPG fiyatı: 18,35 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,78 TL
Motorin fiyatı: 41,25 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 37,60 TL
Motorin fiyatı: 41,13 TL
LPG fiyatı: 18,03 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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