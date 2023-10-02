Benzin ve motorine sessiz sedasız zam geldi, bu gece bir zam daha geliyor!

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Yeniden 90 Dolar'ın üzerinde seyreden brent petrol fiyatlarına, Dolar kurunun Türk Lirası karşısında yeniden rekor kırmaya başlaması da eklenince araç sahiplerinin kabusu geri döndü.

Hatırlanacağı gibi son olarak 27 Eylül Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1,94 TL indirim gelmişti. Ancak haberler kötü. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre bir taraftan brent petrol diğer taraftan dolar yükselirken akaryakıt fiyatları yeni haftanın ilk günü yeniden zamlandı ve zamlanmaya da devam edecek.

Yeni haftaya benzin ve motorin fiyatlarına sessiz sedasız gelen kur zammıyla başlayan araç sürücüleri yarın sabah da zamla uyanacak.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından sonra ( 3 Ekim Salı gününden itibaren ) geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Öte yandan benzin ve motorine herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.