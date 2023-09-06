Benzin ve motorine yeni zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına ufukta yine yeniden dev bir zam daha görüldü...

Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına yeni zam göründü.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi. 16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

Petrol fiyatları, şimdi de OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar arz kısıntılarını uzatacaklarını ve küresel piyasayı sıkılaştıracaklarını duyurmasının ardından Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerde hareket ediyor.

Dün 90,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 89,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,54 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan dün, Temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil seviyesindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Yatırımcılar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini Ekim ayını dahil edecek şekilde uzatmasını bekliyordu.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Petrol fiyatları yeni güne yatay seyirle başlarken, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları ile enflasyona ilişkin endişelerin tekrardan alevlenmesi fiyatlarda bir miktar düşüşe neden oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem politikalarına ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını belirtti.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ülkenin enflasyonla mücadelesinin önünde engel olabileceğini kaydetti.

Tüm bu gelişmelerle yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarındaki yükseliş akıllara ‘akaryakıta zam gelecek mi?’ sorusunu getirdi. Halihazırda benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları 36-38 TL bandında yer alırken Enerji Uzmanı ve Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu’ndan dikkat çeken bir yorum geldi.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın aldığı kararlar ile petrol fiyatlarını yükselttiğini kaydeden uzman isim, mazot fiyatı için milyonlarca kişiyi üzecek şu değerlendirmede bulundu:

“Motorinde indirim beklentisi, Rusların ve Suudilerin günlük üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatma kararı almaları üzerine ortadan kalkacak gibi.”

6 Eylül Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,98 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,42 TL

Motorin fiyatı: 38,47 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 38,07 TL

Motorin fiyatı: 39,20TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 37,61 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 37,63 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 38,10 TL

Motorin fiyatı: 39,18 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 37,73 TL

Motorin fiyatı: 38,83 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 37,92 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,56 TL

Motorin fiyatı: 38,69 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 38,95 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,91 TL

Motorin fiyatı: 39,12 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 37,68 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 18 TL

Rize

Benzin fiyatı: 37,71 TL

Motorin fiyatı: 38,90 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 39 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 37,67 TL

Motorin fiyatı: 38,88 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL