Benzin ve motorine yine, yeniden zam ufukta gözüktü

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ateşlediği brent petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürerken ABD yatırım bankası Goldman Sachs'tan gelen açıklama benzin ve motorin fiyatlarına yeniden zammın çok yakın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yılın en yüksek seviyesinde seyreden ve yeniden 90 Dolar bandının üzerinde hareket eden brent petrol dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya’nın gönüllü arz kesintisi kararlarını yıl sonuna kadar uygulamaya devam etme kararlarının etkisini yaşamayı devam ediyor.

ABD yatırım bankası Goldman Sachs da brent petrol fiyatları için yeni tahminini açıklayarak 100 Dolar'ı işaret etti. ABD'li dev yatırım bankasının bu tahminine Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselişi de eklenince yakın tarihte Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının yine, yeniden zamlanması gündeme geldi.

Goldman Sachs petrol analizinde son dönemdeki rallinin önemli kısmının geride kaldığı görüşünde. Petrol fiyatları OPEC+'nın başlıca üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın önemli arz kısıntıları sonrası 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ancak bu sefer Türkiye'de benzin ve motorinin fiyatı zammı yalnızca, brent petrol ve Dolar'daki yükseliş nedeniyle olmayacak. Çünkü AK Parti hükümeti tarafından benzin ve motorin fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak Karbon Vergisi için hazırlıklara başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da da yer alan karbon vergisi, sera gazı emisyonlarını azaltmayı teşvik eden bir çevresel vergidir. Karbon vergisi, tüketim veya ithalat sırasında oluşan karbon dioksit emisyonlarının ekonomik olarak cezalandıran bir vergi türüdür.

Hatırlanacağı gibi karbon vergisi AK Parti iktidarı tarafından daha önce de gündeme getirilmiş, ve 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Ancak bu karar yürürlüğe koyulmadı. Eğer Karbon Vergisi bu sefer yürürlüğe konulursa, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hem brent petroldeki yükselişin, hem Dolar kurundaki yükselişin hem de Karbon Vergisi nedeniyle rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı. 16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

20 Eylül Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 39,60 TL

Motorin fiyatı: 41,01 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 39,59 TL

Motorin fiyatı: 41,07 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,16 TL

Motorin fiyatı: 40,59 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 39,81 TL

Motorin fiyatı: 41,32 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 39,35 TL

Motorin fiyatı: 40,84 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 39,37 TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 39,84 TL

Motorin fiyatı: 41,30 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 39,28 TL

Motorin fiyatı: 40,86 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 39,47 TL

Motorin fiyatı: 40,95 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 38,56 TL

Motorin fiyatı: 40,03 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39,30 TL

Motorin fiyatı: 40,79 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 39,59 TL

Motorin fiyatı: 41,07 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

Kars

Benzin fiyatı: 39,66 TL

Motorin fiyatı: 41,24 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 39,42 TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 18 TL

Rize

Benzin fiyatı: 39,45 TL

Motorin fiyatı: 41,02 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 39,59 TL

Motorin fiyatı: 41,12 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 39,41 TL

Motorin fiyatı: 41 TL

LPG fiyatı: 18,03 TL

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.



16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor