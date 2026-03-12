  1. Anasayfa
Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu
Güncelleme:

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere yine zam bekleniyor.

ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarını ateşledi. Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 13 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 47 kuruş, motorine ise 76 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 60,86 liraya, motorin fiyatı ise 64,92 liraya yükselecek. 

Eşel mobil sistemi devrede

Vatandaşın zam etkisini doğrudan hissetmemesi için hükümetin uyguladığı eşel mobil sistemi devreye alındı. Hesaplanan zamların %25’i pompa fiyatlarına yansıtılırken, kalan kısım ÖTV'den feragat edilerek karşılanıyor. Bu sayede, olası bir yüksek zam dalgasının enflasyon üzerindeki ani etkisi dizginlenmeye çalışılıyor.

İşte 12 Mart Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Şehir Benzin  Motorin  LPG 
ISTANBUL (AVRUPA) 60.39 TL 64.16 TL 30.49 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 60.23 TL 64.00 TL 29.89 TL
ANKARA 61.35 TL 65.27 TL 30.37 TL
IZMIR 61.63 TL 65.55 TL 30.29 TL
ADANA 62.19 TL 66.09 TL 30.81 TL
ADIYAMAN 62.53 TL 66.45 TL 30.94 TL
AFYON 62.43 TL 66.46 TL 30.34 TL
AGRI 62.90 TL 66.80 TL 31.59 TL
AKSARAY 62.30 TL 66.20 TL 30.21 TL
AMASYA 61.94 TL 65.84 TL 30.99 TL
ANTALYA 62.58 TL 66.61 TL 30.54 TL
ARDAHAN 62.42 TL 66.32 TL 31.29 TL
ARTVIN 62.23 TL 66.13 TL 31.84 TL
AYDIN 61.85 TL 65.77 TL 30.44 TL
BALIKESIR 61.94 TL 65.86 TL 29.99 TL
BARTIN 61.66 TL 65.37 TL 30.05 TL
BATMAN 62.81 TL 66.83 TL 30.94 TL
BAYBURT 62.13 TL 66.03 TL 31.19 TL
BILECIK 61.31 TL 65.02 TL 29.89 TL
BINGOL 62.93 TL 66.95 TL 31.19 TL
BITLIS 62.92 TL 66.94 TL 31.01 TL
BOLU 61.42 TL 65.12 TL 30.20 TL
BURDUR 62.39 TL 66.42 TL 30.49 TL
BURSA 61.43 TL 65.14 TL 29.89 TL
CANAKKALE 61.98 TL 65.90 TL 30.09 TL
CANKIRI 61.77 TL 65.68 TL 30.60 TL
CORUM 61.94 TL 65.85 TL 30.54 TL
DENIZLI 62.12 TL 66.04 TL 30.19 TL
DIYARBAKIR 62.82 TL 66.84 TL 31.06 TL
DUZCE 61.26 TL 64.97 TL 30.05 TL
EDIRNE 61.47 TL 65.41 TL 30.59 TL
ELAZIG 62.91 TL 66.93 TL 30.81 TL
ERZINCAN 62.37 TL 66.27 TL 31.19 TL
ERZURUM 62.42 TL 66.32 TL 30.99 TL
ESKISEHIR 61.63 TL 65.34 TL 29.99 TL
GAZIANTEP 62.31 TL 66.23 TL 30.51 TL
GIRESUN 62.17 TL 66.07 TL 30.99 TL
GUMUSHANE 62.13 TL 66.03 TL 31.09 TL
HAKKARI 62.97 TL 66.99 TL 31.67 TL
HATAY 62.05 TL 65.97 TL 30.61 TL
IGDIR 62.91 TL 66.81 TL 31.59 TL
ISPARTA 62.42 TL 66.45 TL 30.44 TL
KAHRAMANMARAS 62.33 TL 66.25 TL 30.64 TL
KARABUK 61.68 TL 65.39 TL 30.05 TL
KARAMAN 62.25 TL 66.15 TL 30.91 TL
KARS 62.43 TL 66.33 TL 31.39 TL
KASTAMONU 62.05 TL 65.96 TL 31.05 TL
KAYSERI 62.36 TL 66.26 TL 30.31 TL
KILIS 62.07 TL 65.99 TL 30.81 TL
KIRIKKALE 61.66 TL 65.57 TL 30.22 TL
KIRKLARELI 61.46 TL 65.40 TL 30.49 TL
KIRSEHIR 61.71 TL 65.62 TL 30.32 TL
KOCAELI 60.80 TL 64.51 TL 29.69 TL
KONYA 62.38 TL 66.43 TL 30.41 TL
KUTAHYA 62.30 TL 66.05 TL 30.44 TL
MALATYA 62.54 TL 66.46 TL 30.97 TL
MANISA 61.70 TL 65.62 TL 30.34 TL
MARDIN 62.86 TL 66.88 TL 30.94 TL
MERSIN 62.19 TL 66.09 TL 31.11 TL
MUGLA 62.13 TL 66.05 TL 30.34 TL
MUS 62.94 TL 66.96 TL 31.28 TL
NEVSEHIR 62.29 TL 66.19 TL 30.41 TL
NIGDE 62.20 TL 66.10 TL 30.21 TL
ORDU 61.95 TL 65.85 TL 30.59 TL
OSMANIYE 62.06 TL 65.98 TL 30.94 TL
RIZE 62.11 TL 66.01 TL 31.09 TL
SAKARYA 61.10 TL 64.81 TL 29.79 TL
SAMSUN 61.93 TL 65.83 TL 30.59 TL
SANLIURFA 62.52 TL 66.44 TL 30.96 TL
SIIRT 62.85 TL 66.87 TL 31.14 TL
SINOP 61.99 TL 65.89 TL 31.09 TL
SIRNAK 62.93 TL 66.95 TL 31.25 TL
SIVAS 62.35 TL 66.26 TL 30.89 TL
TEKIRDAG 61.06 TL 65.00 TL 30.29 TL
TOKAT 62.00 TL 65.90 TL 31.09 TL
TRABZON 62.10 TL 66.00 TL 30.69 TL
TUNCELI 62.93 TL 66.95 TL 31.51 TL
USAK 62.12 TL 66.04 TL 30.45 TL
VAN 62.94 TL 66.87 TL 30.91 TL
YALOVA 61.11 TL 64.82 TL 29.79 TL
YOZGAT 62.03 TL 65.94 TL 30.52 TL
ZONGULDAK 61.62 TL 65.33 TL 30.45 TL

 

