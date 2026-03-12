Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu
Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere yine zam bekleniyor.
ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarını ateşledi. Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 13 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 47 kuruş, motorine ise 76 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 60,86 liraya, motorin fiyatı ise 64,92 liraya yükselecek.
Eşel mobil sistemi devrede
Vatandaşın zam etkisini doğrudan hissetmemesi için hükümetin uyguladığı eşel mobil sistemi devreye alındı. Hesaplanan zamların %25’i pompa fiyatlarına yansıtılırken, kalan kısım ÖTV'den feragat edilerek karşılanıyor. Bu sayede, olası bir yüksek zam dalgasının enflasyon üzerindeki ani etkisi dizginlenmeye çalışılıyor.
İşte 12 Mart Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|60.39 TL
|64.16 TL
|30.49 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|60.23 TL
|64.00 TL
|29.89 TL
|ANKARA
|61.35 TL
|65.27 TL
|30.37 TL
|IZMIR
|61.63 TL
|65.55 TL
|30.29 TL
|ADANA
|62.19 TL
|66.09 TL
|30.81 TL
|ADIYAMAN
|62.53 TL
|66.45 TL
|30.94 TL
|AFYON
|62.43 TL
|66.46 TL
|30.34 TL
|AGRI
|62.90 TL
|66.80 TL
|31.59 TL
|AKSARAY
|62.30 TL
|66.20 TL
|30.21 TL
|AMASYA
|61.94 TL
|65.84 TL
|30.99 TL
|ANTALYA
|62.58 TL
|66.61 TL
|30.54 TL
|ARDAHAN
|62.42 TL
|66.32 TL
|31.29 TL
|ARTVIN
|62.23 TL
|66.13 TL
|31.84 TL
|AYDIN
|61.85 TL
|65.77 TL
|30.44 TL
|BALIKESIR
|61.94 TL
|65.86 TL
|29.99 TL
|BARTIN
|61.66 TL
|65.37 TL
|30.05 TL
|BATMAN
|62.81 TL
|66.83 TL
|30.94 TL
|BAYBURT
|62.13 TL
|66.03 TL
|31.19 TL
|BILECIK
|61.31 TL
|65.02 TL
|29.89 TL
|BINGOL
|62.93 TL
|66.95 TL
|31.19 TL
|BITLIS
|62.92 TL
|66.94 TL
|31.01 TL
|BOLU
|61.42 TL
|65.12 TL
|30.20 TL
|BURDUR
|62.39 TL
|66.42 TL
|30.49 TL
|BURSA
|61.43 TL
|65.14 TL
|29.89 TL
|CANAKKALE
|61.98 TL
|65.90 TL
|30.09 TL
|CANKIRI
|61.77 TL
|65.68 TL
|30.60 TL
|CORUM
|61.94 TL
|65.85 TL
|30.54 TL
|DENIZLI
|62.12 TL
|66.04 TL
|30.19 TL
|DIYARBAKIR
|62.82 TL
|66.84 TL
|31.06 TL
|DUZCE
|61.26 TL
|64.97 TL
|30.05 TL
|EDIRNE
|61.47 TL
|65.41 TL
|30.59 TL
|ELAZIG
|62.91 TL
|66.93 TL
|30.81 TL
|ERZINCAN
|62.37 TL
|66.27 TL
|31.19 TL
|ERZURUM
|62.42 TL
|66.32 TL
|30.99 TL
|ESKISEHIR
|61.63 TL
|65.34 TL
|29.99 TL
|GAZIANTEP
|62.31 TL
|66.23 TL
|30.51 TL
|GIRESUN
|62.17 TL
|66.07 TL
|30.99 TL
|GUMUSHANE
|62.13 TL
|66.03 TL
|31.09 TL
|HAKKARI
|62.97 TL
|66.99 TL
|31.67 TL
|HATAY
|62.05 TL
|65.97 TL
|30.61 TL
|IGDIR
|62.91 TL
|66.81 TL
|31.59 TL
|ISPARTA
|62.42 TL
|66.45 TL
|30.44 TL
|KAHRAMANMARAS
|62.33 TL
|66.25 TL
|30.64 TL
|KARABUK
|61.68 TL
|65.39 TL
|30.05 TL
|KARAMAN
|62.25 TL
|66.15 TL
|30.91 TL
|KARS
|62.43 TL
|66.33 TL
|31.39 TL
|KASTAMONU
|62.05 TL
|65.96 TL
|31.05 TL
|KAYSERI
|62.36 TL
|66.26 TL
|30.31 TL
|KILIS
|62.07 TL
|65.99 TL
|30.81 TL
|KIRIKKALE
|61.66 TL
|65.57 TL
|30.22 TL
|KIRKLARELI
|61.46 TL
|65.40 TL
|30.49 TL
|KIRSEHIR
|61.71 TL
|65.62 TL
|30.32 TL
|KOCAELI
|60.80 TL
|64.51 TL
|29.69 TL
|KONYA
|62.38 TL
|66.43 TL
|30.41 TL
|KUTAHYA
|62.30 TL
|66.05 TL
|30.44 TL
|MALATYA
|62.54 TL
|66.46 TL
|30.97 TL
|MANISA
|61.70 TL
|65.62 TL
|30.34 TL
|MARDIN
|62.86 TL
|66.88 TL
|30.94 TL
|MERSIN
|62.19 TL
|66.09 TL
|31.11 TL
|MUGLA
|62.13 TL
|66.05 TL
|30.34 TL
|MUS
|62.94 TL
|66.96 TL
|31.28 TL
|NEVSEHIR
|62.29 TL
|66.19 TL
|30.41 TL
|NIGDE
|62.20 TL
|66.10 TL
|30.21 TL
|ORDU
|61.95 TL
|65.85 TL
|30.59 TL
|OSMANIYE
|62.06 TL
|65.98 TL
|30.94 TL
|RIZE
|62.11 TL
|66.01 TL
|31.09 TL
|SAKARYA
|61.10 TL
|64.81 TL
|29.79 TL
|SAMSUN
|61.93 TL
|65.83 TL
|30.59 TL
|SANLIURFA
|62.52 TL
|66.44 TL
|30.96 TL
|SIIRT
|62.85 TL
|66.87 TL
|31.14 TL
|SINOP
|61.99 TL
|65.89 TL
|31.09 TL
|SIRNAK
|62.93 TL
|66.95 TL
|31.25 TL
|SIVAS
|62.35 TL
|66.26 TL
|30.89 TL
|TEKIRDAG
|61.06 TL
|65.00 TL
|30.29 TL
|TOKAT
|62.00 TL
|65.90 TL
|31.09 TL
|TRABZON
|62.10 TL
|66.00 TL
|30.69 TL
|TUNCELI
|62.93 TL
|66.95 TL
|31.51 TL
|USAK
|62.12 TL
|66.04 TL
|30.45 TL
|VAN
|62.94 TL
|66.87 TL
|30.91 TL
|YALOVA
|61.11 TL
|64.82 TL
|29.79 TL
|YOZGAT
|62.03 TL
|65.94 TL
|30.52 TL
|ZONGULDAK
|61.62 TL
|65.33 TL
|30.45 TL
