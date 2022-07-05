Benzin ve motorine zam geliyor

Yıl başından birlikte zamla yatıp, zamla kalkan Türkiye bayrama da akaryakıt fiyatlarına zamla girmeye hazırlanıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 Kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.

Brent petrol

Petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) düşük üretim hacmi, Libya'daki belirsizlik ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel arzı düşürmesine rağmen küresel resesyon endişeleriyle geriledi.

Norveçli petrol ve gaz işçileri ücret artışı talebiyle greve gittiler. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Bağımsızlık Günü sebebiyle kapalı olan piyasa, açılışında grevi olumlu fiyatlamadı.

Norveç enerji şirketi Equinor grev nedeniyle bugün petrol ve gaz üretiminin günlük 89.000 varil petrol azalarak 27.500 varil gaz üretimi oluşturacağını söyledi. Arzın daralacağı sinyalini alan piyasada Brent petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrol 114,32 dolara kadar yükseldikten sonra hafifçe geri çekilerek (saat 07:55 itibarıyla) 113,60 dolar noktasına geldi.