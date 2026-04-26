Benzin ve motorine zam geliyor! Tarih belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Küresel petrol piyasalarındaki yukarı yönlü hareket, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını yeniden tetikledi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine zam geliyor.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynakları, yeni haftanın ilk günüyle birlikte tabelaların değişeceğini duyurdu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zam sonrası İstanbul’da motorin yaklaşık 71,63 TL, Ankara’da 72,75 TL ve İzmir’de 73,03 TL seviyelerine yükselecek.
Benzinin litresi İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL ve İzmir’de ise 64,95 TL civarında alıcı bulacak.
Fiyatlar, bayiler ve dağıtım şirketleri arasındaki rekabet koşullarına göre küçük farklılıklar gösterebilir.
2025 yılındaki fiyatlar artık hayal
Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.76 TL
|69.35 TL
|34.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.62 TL
|69.21 TL
|34.39 TL
|ANKARA
|63.73 TL
|70.47 TL
|34.87 TL
|IZMIR
|64.01 TL
|70.75 TL
|34.79 TL
|ADANA
|64.57 TL
|71.31 TL
|35.31 TL
|ADIYAMAN
|64.91 TL
|71.66 TL
|35.44 TL
|AFYON
|64.88 TL
|71.72 TL
|34.84 TL
|AGRI
|65.30 TL
|72.03 TL
|36.09 TL
|AKSARAY
|64.66 TL
|71.40 TL
|34.71 TL
|AMASYA
|64.33 TL
|71.05 TL
|35.49 TL
|ANTALYA
|64.96 TL
|71.80 TL
|35.04 TL
|ARDAHAN
|64.80 TL
|71.53 TL
|35.79 TL
|ARTVIN
|64.61 TL
|71.34 TL
|36.34 TL
|AYDIN
|64.24 TL
|70.98 TL
|34.94 TL
|BALIKESIR
|64.32 TL
|71.06 TL
|34.49 TL
|BARTIN
|64.05 TL
|70.58 TL
|34.55 TL
|BATMAN
|65.19 TL
|72.04 TL
|35.44 TL
|BAYBURT
|64.51 TL
|71.24 TL
|35.69 TL
|BILECIK
|63.69 TL
|70.22 TL
|34.39 TL
|BINGOL
|65.33 TL
|72.18 TL
|35.69 TL
|BITLIS
|65.33 TL
|72.18 TL
|35.51 TL
|BOLU
|63.80 TL
|70.32 TL
|34.70 TL
|BURDUR
|64.80 TL
|71.64 TL
|34.99 TL
|BURSA
|63.81 TL
|70.34 TL
|34.39 TL
|CANAKKALE
|64.36 TL
|71.10 TL
|34.59 TL
|CANKIRI
|64.15 TL
|70.88 TL
|35.10 TL
|CORUM
|64.33 TL
|71.06 TL
|35.04 TL
|DENIZLI
|64.50 TL
|71.24 TL
|34.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.20 TL
|72.05 TL
|35.56 TL
|DUZCE
|63.64 TL
|70.17 TL
|34.55 TL
|EDIRNE
|63.86 TL
|70.61 TL
|35.09 TL
|ELAZIG
|65.32 TL
|72.17 TL
|35.31 TL
|ERZINCAN
|64.75 TL
|71.48 TL
|35.69 TL
|ERZURUM
|64.80 TL
|71.53 TL
|35.49 TL
|ESKISEHIR
|64.01 TL
|70.54 TL
|34.49 TL
|GAZIANTEP
|64.70 TL
|71.45 TL
|35.01 TL
|GIRESUN
|64.55 TL
|71.28 TL
|35.49 TL
|GUMUSHANE
|64.51 TL
|71.24 TL
|35.59 TL
|HAKKARI
|65.35 TL
|72.20 TL
|36.17 TL
|HATAY
|64.44 TL
|71.19 TL
|35.11 TL
|IGDIR
|65.31 TL
|72.04 TL
|36.09 TL
|ISPARTA
|64.87 TL
|71.71 TL
|34.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.71 TL
|71.46 TL
|35.14 TL
|KARABUK
|64.08 TL
|70.61 TL
|34.55 TL
|KARAMAN
|64.63 TL
|71.37 TL
|35.41 TL
|KARS
|64.81 TL
|71.54 TL
|35.89 TL
|KASTAMONU
|64.43 TL
|71.16 TL
|35.55 TL
|KAYSERI
|64.73 TL
|71.47 TL
|34.81 TL
|KILIS
|64.45 TL
|71.20 TL
|35.31 TL
|KIRIKKALE
|64.03 TL
|70.76 TL
|34.72 TL
|KIRKLARELI
|63.84 TL
|70.59 TL
|34.99 TL
|KIRSEHIR
|64.09 TL
|70.82 TL
|34.82 TL
|KOCAELI
|63.18 TL
|69.71 TL
|34.19 TL
|KONYA
|64.75 TL
|71.64 TL
|34.91 TL
|KUTAHYA
|64.68 TL
|71.23 TL
|34.94 TL
|MALATYA
|64.92 TL
|71.67 TL
|35.47 TL
|MANISA
|64.08 TL
|70.82 TL
|34.84 TL
|MARDIN
|65.23 TL
|72.08 TL
|35.44 TL
|MERSIN
|64.56 TL
|71.30 TL
|35.61 TL
|MUGLA
|64.50 TL
|71.24 TL
|34.84 TL
|MUS
|65.34 TL
|72.19 TL
|35.78 TL
|NEVSEHIR
|64.65 TL
|71.39 TL
|34.91 TL
|NIGDE
|64.58 TL
|71.32 TL
|34.71 TL
|ORDU
|64.34 TL
|71.06 TL
|35.09 TL
|OSMANIYE
|64.44 TL
|71.19 TL
|35.44 TL
|RIZE
|64.49 TL
|71.22 TL
|35.59 TL
|SAKARYA
|63.48 TL
|70.01 TL
|34.29 TL
|SAMSUN
|64.32 TL
|71.04 TL
|35.09 TL
|SANLIURFA
|64.90 TL
|71.65 TL
|35.46 TL
|SIIRT
|65.22 TL
|72.07 TL
|35.64 TL
|SINOP
|64.38 TL
|71.10 TL
|35.59 TL
|SIRNAK
|65.33 TL
|72.18 TL
|35.75 TL
|SIVAS
|64.74 TL
|71.47 TL
|35.39 TL
|TEKIRDAG
|63.44 TL
|70.19 TL
|34.79 TL
|TOKAT
|64.39 TL
|71.11 TL
|35.59 TL
|TRABZON
|64.48 TL
|71.21 TL
|35.19 TL
|TUNCELI
|65.33 TL
|72.18 TL
|36.01 TL
|USAK
|64.50 TL
|71.24 TL
|34.95 TL
|VAN
|65.32 TL
|72.08 TL
|35.41 TL
|YALOVA
|63.49 TL
|70.02 TL
|34.29 TL
|YOZGAT
|64.42 TL
|71.15 TL
|35.02 TL
|ZONGULDAK
|64.00 TL
|70.53 TL
|34.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol