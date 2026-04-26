  3. Benzin ve motorine zam geliyor! Tarih belli oldu

Küresel petrol piyasalarındaki yukarı yönlü hareket, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını yeniden tetikledi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine zam geliyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynakları, yeni haftanın ilk günüyle birlikte tabelaların değişeceğini duyurdu. 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zam sonrası İstanbul’da motorin yaklaşık 71,63 TL, Ankara’da 72,75 TL ve İzmir’de 73,03 TL seviyelerine yükselecek.

Benzinin litresi İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL ve İzmir’de ise 64,95 TL civarında alıcı bulacak.

Fiyatlar, bayiler ve dağıtım şirketleri arasındaki rekabet koşullarına göre küçük farklılıklar gösterebilir.

2025 yılındaki fiyatlar artık hayal

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 62.76 TL 69.35 TL 34.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 62.62 TL 69.21 TL 34.39 TL
ANKARA 63.73 TL 70.47 TL 34.87 TL
IZMIR 64.01 TL 70.75 TL 34.79 TL
ADANA 64.57 TL 71.31 TL 35.31 TL
ADIYAMAN 64.91 TL 71.66 TL 35.44 TL
AFYON 64.88 TL 71.72 TL 34.84 TL
AGRI 65.30 TL 72.03 TL 36.09 TL
AKSARAY 64.66 TL 71.40 TL 34.71 TL
AMASYA 64.33 TL 71.05 TL 35.49 TL
ANTALYA 64.96 TL 71.80 TL 35.04 TL
ARDAHAN 64.80 TL 71.53 TL 35.79 TL
ARTVIN 64.61 TL 71.34 TL 36.34 TL
AYDIN 64.24 TL 70.98 TL 34.94 TL
BALIKESIR 64.32 TL 71.06 TL 34.49 TL
BARTIN 64.05 TL 70.58 TL 34.55 TL
BATMAN 65.19 TL 72.04 TL 35.44 TL
BAYBURT 64.51 TL 71.24 TL 35.69 TL
BILECIK 63.69 TL 70.22 TL 34.39 TL
BINGOL 65.33 TL 72.18 TL 35.69 TL
BITLIS 65.33 TL 72.18 TL 35.51 TL
BOLU 63.80 TL 70.32 TL 34.70 TL
BURDUR 64.80 TL 71.64 TL 34.99 TL
BURSA 63.81 TL 70.34 TL 34.39 TL
CANAKKALE 64.36 TL 71.10 TL 34.59 TL
CANKIRI 64.15 TL 70.88 TL 35.10 TL
CORUM 64.33 TL 71.06 TL 35.04 TL
DENIZLI 64.50 TL 71.24 TL 34.69 TL
DIYARBAKIR 65.20 TL 72.05 TL 35.56 TL
DUZCE 63.64 TL 70.17 TL 34.55 TL
EDIRNE 63.86 TL 70.61 TL 35.09 TL
ELAZIG 65.32 TL 72.17 TL 35.31 TL
ERZINCAN 64.75 TL 71.48 TL 35.69 TL
ERZURUM 64.80 TL 71.53 TL 35.49 TL
ESKISEHIR 64.01 TL 70.54 TL 34.49 TL
GAZIANTEP 64.70 TL 71.45 TL 35.01 TL
GIRESUN 64.55 TL 71.28 TL 35.49 TL
GUMUSHANE 64.51 TL 71.24 TL 35.59 TL
HAKKARI 65.35 TL 72.20 TL 36.17 TL
HATAY 64.44 TL 71.19 TL 35.11 TL
IGDIR 65.31 TL 72.04 TL 36.09 TL
ISPARTA 64.87 TL 71.71 TL 34.94 TL
KAHRAMANMARAS 64.71 TL 71.46 TL 35.14 TL
KARABUK 64.08 TL 70.61 TL 34.55 TL
KARAMAN 64.63 TL 71.37 TL 35.41 TL
KARS 64.81 TL 71.54 TL 35.89 TL
KASTAMONU 64.43 TL 71.16 TL 35.55 TL
KAYSERI 64.73 TL 71.47 TL 34.81 TL
KILIS 64.45 TL 71.20 TL 35.31 TL
KIRIKKALE 64.03 TL 70.76 TL 34.72 TL
KIRKLARELI 63.84 TL 70.59 TL 34.99 TL
KIRSEHIR 64.09 TL 70.82 TL 34.82 TL
KOCAELI 63.18 TL 69.71 TL 34.19 TL
KONYA 64.75 TL 71.64 TL 34.91 TL
KUTAHYA 64.68 TL 71.23 TL 34.94 TL
MALATYA 64.92 TL 71.67 TL 35.47 TL
MANISA 64.08 TL 70.82 TL 34.84 TL
MARDIN 65.23 TL 72.08 TL 35.44 TL
MERSIN 64.56 TL 71.30 TL 35.61 TL
MUGLA 64.50 TL 71.24 TL 34.84 TL
MUS 65.34 TL 72.19 TL 35.78 TL
NEVSEHIR 64.65 TL 71.39 TL 34.91 TL
NIGDE 64.58 TL 71.32 TL 34.71 TL
ORDU 64.34 TL 71.06 TL 35.09 TL
OSMANIYE 64.44 TL 71.19 TL 35.44 TL
RIZE 64.49 TL 71.22 TL 35.59 TL
SAKARYA 63.48 TL 70.01 TL 34.29 TL
SAMSUN 64.32 TL 71.04 TL 35.09 TL
SANLIURFA 64.90 TL 71.65 TL 35.46 TL
SIIRT 65.22 TL 72.07 TL 35.64 TL
SINOP 64.38 TL 71.10 TL 35.59 TL
SIRNAK 65.33 TL 72.18 TL 35.75 TL
SIVAS 64.74 TL 71.47 TL 35.39 TL
TEKIRDAG 63.44 TL 70.19 TL 34.79 TL
TOKAT 64.39 TL 71.11 TL 35.59 TL
TRABZON 64.48 TL 71.21 TL 35.19 TL
TUNCELI 65.33 TL 72.18 TL 36.01 TL
USAK 64.50 TL 71.24 TL 34.95 TL
VAN 65.32 TL 72.08 TL 35.41 TL
YALOVA 63.49 TL 70.02 TL 34.29 TL
YOZGAT 64.42 TL 71.15 TL 35.02 TL
ZONGULDAK 64.00 TL 70.53 TL 34.95 TL

 

Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi
Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi
İbrahim Tatlıses'in mirasından mahrum ettiği çocuklarından Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in mirasından mahrum ettiği çocuklarından Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar da kapıda!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar da kapıda!
Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı
Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı
İstanbul'da asker eğlencesinde dehşet: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!
İstanbul'da asker eğlencesinde dehşet: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
Ünlü ilahiyatçı 86 yaşında bir kez daha nikah masasına oturdu; çocuklarından açıklama gecikmedi
Ünlü ilahiyatçı 86 yaşında bir kez daha nikah masasına oturdu; çocuklarından açıklama gecikmedi
Üst geçitten yola düştü, otomobilin altında kalıp can verdi!
Üst geçitten yola düştü, otomobilin altında kalıp can verdi!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mersin'de tarlada bomba paniği Mersin'de tarlada bomba paniği İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek Bingöl'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı Bingöl'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı Sulama kanalında kan donduran manzara! Sulama kanalında kan donduran manzara! ABD'de orman yangını felaketi: Çok sayıda ev küle döndü ABD'de orman yangını felaketi: Çok sayıda ev küle döndü İslam Memiş uyardı: Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar dikkat! Havacılıkta yeni kurallar: Uçakta bunu yapmak yasaklandı! Havacılıkta yeni kurallar: Uçakta bunu yapmak yasaklandı! Adıyaman'da vahşet! Apartmanın girişinde parçalanmış halde bulundu Adıyaman'da vahşet! Apartmanın girişinde parçalanmış halde bulundu Bolu'da korkunç olay: 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü Bolu'da korkunç olay: 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü Mars'ın gizemi çözülüyor: NASA'dan eşi benzeri görülmemiş keşif! Mars'ın gizemi çözülüyor: NASA'dan eşi benzeri görülmemiş keşif!
İstanbul'da üniversite öğrencilerinin kabusu olan motosiketli sapık yakalandı! İstanbul'da üniversite öğrencilerinin kabusu olan motosiketli sapık yakalandı! İstanbul'da polisten kaçan şüpheli trafiğe takıldı: Lastikleri indirdiler! İstanbul'da polisten kaçan şüpheli trafiğe takıldı: Lastikleri indirdiler! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Yapay zekadan derbi kehaneti! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Yapay zekadan derbi kehaneti! Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı Otoyolda kanlı pusu! Araçların geçişi sırasında bomba patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otoyolda kanlı pusu! Araçların geçişi sırasında bomba patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Merih Demiral üst üste ikinci kez kupayı kaldırdı! Merih Demiral üst üste ikinci kez kupayı kaldırdı! İki gündür kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber İki gündür kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber Naci Görür'ü tedirgin eden deprem: ''Büyük bir depremi tetikleyebilir'' Naci Görür'ü tedirgin eden deprem: ''Büyük bir depremi tetikleyebilir'' Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi