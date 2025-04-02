Benzin zammı iptal edildi

Bu gece itibariyle benzine yapılması planlanan zam iptal edildi. İşte akaryakıt fiyatlarına beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan siyasi belirsizlik, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına geçen hafta 3 gün üst üste 3 zam gelmişti. Önce benzinin litre fiyatına 1,52 TL, ardından motorin fiyatlarına 1 TL 42 Kuruş, son olarak da LPG fiyatlarına 55 kuruş zam yapılmıştı.

3 Nisan Perşembe günü itibariyle ise benzine 1.25 TL'lik zam bekleniyordu. Ancak Ekonomist İris Cibre'nin aktardığı bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu zammı iptal etti.

Zamla birlikte benzin fiyatları yeniden 50 TL sınırına çıkacaktı.

Motorin ve LPG fiyatlarında da şimdilik bir zam ya da indirim beklenmiyor.

İşte 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,29 TL

Motorin fiyatı: 47,58 TL

LPG fiyatı: 29,62 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,72 TL

Motorin fiyatı: 46,83 TL

LPG fiyatı: 29,71 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,65 TL

Motorin fiyatı: 47,93 TL

LPG fiyatı: 29,67 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,41 TL

Motorin fiyatı: 48,66 TL

LPG fiyatı: 30,16 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,62 TL

Motorin fiyatı: 48,95 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,49 TL

Motorin fiyatı: 47,84 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,05 TL

Motorin fiyatı: 48,34 TL

LPG fiyatı: 28,78 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,25 TL

Motorin fiyatı: 48,54 TL

LPG fiyatı: 28,85 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,37 TL

Motorin fiyatı: 48,65 TL

LPG fiyatı: 30,20 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,73 TL

Motorin fiyatı: 48,02 TL

LPG fiyatı: 29,50 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,09 TL

Motorin fiyatı: 48,39 TL

LPG fiyatı: 30,40 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,04 TL

Motorin fiyatı: 48,32 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,07 TL

Motorin fiyatı: 46,92 TL

LPG fiyatı: 29,97 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,08 TL

Motorin fiyatı: 48,36 TL

LPG fiyatı: 29,59 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,73 TL

Motorin fiyatı: 49 TL

LPG fiyatı: 30,58 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor