  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Benzin zammında sürpriz gelişme

Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi
Güncelleme:

Bu gece itibariyle benzine yapılması planlanan zam iptal edildi. İşte akaryakıt fiyatlarına beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan siyasi belirsizlik, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 

Akaryakıt fiyatlarına geçen hafta 3 gün üst üste 3 zam gelmişti. Önce benzinin litre fiyatına 1,52 TL, ardından motorin fiyatlarına 1 TL 42 Kuruş, son olarak da LPG fiyatlarına 55 kuruş zam yapılmıştı.

3 Nisan Perşembe günü itibariyle ise benzine 1.25 TL'lik zam bekleniyordu. Ancak Ekonomist İris Cibre'nin aktardığı bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu zammı iptal etti. 

Zamla birlikte benzin fiyatları yeniden 50 TL sınırına çıkacaktı. 

Motorin ve LPG fiyatlarında da şimdilik bir zam ya da indirim beklenmiyor.

İşte 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,29 TL
Motorin fiyatı: 47,58 TL 
LPG fiyatı: 29,62 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,72 TL
Motorin fiyatı: 46,83 TL 
LPG fiyatı: 29,71 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,65 TL 
Motorin fiyatı: 47,93 TL
LPG fiyatı: 29,67 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,41 TL
Motorin fiyatı: 48,66 TL
LPG fiyatı: 30,16 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,62 TL
Motorin fiyatı:  48,95 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,49 TL
Motorin fiyatı: 47,84 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,05 TL
Motorin fiyatı: 48,34 TL
LPG fiyatı: 28,78 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,25 TL
Motorin fiyatı: 48,54 TL
LPG fiyatı: 28,85 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,37 TL 
Motorin fiyatı: 48,65 TL
LPG fiyatı: 30,20 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,73 TL 
Motorin fiyatı: 48,02 TL
LPG fiyatı: 29,50 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  48,09 TL 
Motorin fiyatı: 48,39 TL
LPG fiyatı: 30,40 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,04 TL
Motorin fiyatı: 48,32 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,07 TL 
Motorin fiyatı: 46,92 TL
LPG fiyatı: 29,97 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,08 TL 
Motorin fiyatı: 48,36 TL
LPG fiyatı: 29,59 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,73 TL 
Motorin fiyatı: 49 TL
LPG fiyatı: 30,58 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan kazada öldü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan kazada öldü ''Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma günü'' deyip alışverişe çıktı ''Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma günü'' deyip alışverişe çıktı ''Yarından itibaren yeni bir Türkiye ile tanışacaksınız!'' ''Yarından itibaren yeni bir Türkiye ile tanışacaksınız!'' Teröristler yavru vatandaki Türk vatandaşlarına saldırdı! Teröristler yavru vatandaki Türk vatandaşlarına saldırdı! Yandaş kanalın yorumcusundan Volkan Konak için skandal ifadeler Yandaş kanalın yorumcusundan Volkan Konak için skandal ifadeler Tartışmalar büyürken, AYM'nin boykot kararı belli oldu! Tartışmalar büyürken, AYM'nin boykot kararı belli oldu! Ünlü isimlerden ekonomik boykota destek: ''Satın alım yapmıyoruz'' Ünlü isimlerden ekonomik boykota destek: ''Satın alım yapmıyoruz'' Gündemde fırtınalar koparken yapılan son seçim anketi açıklandı Gündemde fırtınalar koparken yapılan son seçim anketi açıklandı Yağışlar şiddetini arttıracak, çamur yağmurları geliyor! Yağışlar şiddetini arttıracak, çamur yağmurları geliyor! TRT, boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı kovdu TRT, boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı kovdu
Senaristin boykot açıklaması sonrası o dizi yayından kaldırıldı Senaristin boykot açıklaması sonrası o dizi yayından kaldırıldı Başkent'te 400 milyon dolarlık arazi davalık oldu Başkent'te 400 milyon dolarlık arazi davalık oldu İsim isim sayıp ''hepsini yarın ifadeye çağıracaklar'' dedi! İsim isim sayıp ''hepsini yarın ifadeye çağıracaklar'' dedi! Real Madrid, Arda Güler'in asistiyle adını finale yazdırdı Real Madrid, Arda Güler'in asistiyle adını finale yazdırdı Fatih Altaylı'dan tarihi rest: ''Gider AK Parti'ye oy veririm!'' Fatih Altaylı'dan tarihi rest: ''Gider AK Parti'ye oy veririm!'' Demet Özdemir aşk orucuna noktayı koydu; işte yeni sevgilisi! Demet Özdemir aşk orucuna noktayı koydu; işte yeni sevgilisi! Volkan Konak memleketinde son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi Volkan Konak memleketinde son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi Türkiye'nin şifa kaynağı lezzeti hem Dünya birincisi hem de Dünya ikincisi oldu Türkiye'nin şifa kaynağı lezzeti hem Dünya birincisi hem de Dünya ikincisi oldu Bayramdan rekorla çıkan altın fiyatlarında yeni yön için olay olan tahmin Bayramdan rekorla çıkan altın fiyatlarında yeni yön için olay olan tahmin AB'den Türkiye'ye İmamoğlu tepkisi: Bakan Hakan Fidan'la görüşme iptal edildi! AB'den Türkiye'ye İmamoğlu tepkisi: Bakan Hakan Fidan'la görüşme iptal edildi!