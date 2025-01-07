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Benzinden sonra motorine de zam geliyor

Benzinden sonra motorine de zam geliyor
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Benzine bugün gelen 1 lira 24 kuruşluk zammın ardından motorine de zam bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası, akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti. Benzin grubunda 82 kuruş, motorin grubunda 77 kuruş, LPG grubunda 35 kuruş fiyat artışı yaşanmıştı. 7 Ocak itibariyle de benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam geldi.

MOTORİNE ZAM

Benzine gelen zammın ardından bir zam da motorine geliyor. 

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litresine bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam bekleniyor. 

Bir haftada benzin fiyatı 2 lira 6 kuruş artarken, motorinde ise 1 lira 75 kuruş fiyat artışı gerçekleşmiş olacak.

İşte 7 Ocak Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,69 TL
Motorin fiyatı: 45,32 TL 
LPG fiyatı: 28,08 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,29 TL
Motorin fiyatı: 44,77 TL 
LPG fiyatı: 28,17 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,14 TL 
Motorin fiyatı: 45,81 TL
LPG fiyatı: 28,13 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,75 TL
Motorin fiyatı: 46,43 TL
LPG fiyatı: 27,88 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,85 TL
Motorin fiyatı:  46,47 TL
LPG fiyatı: 27,33 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,93 TL
Motorin fiyatı: 45,68 TL
LPG fiyatı: 27,38 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,53 TL
Motorin fiyatı: 46,17 TL
LPG fiyatı: 27,24 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,63 TL
Motorin fiyatı: 46,27 TL
LPG fiyatı: 27,31 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,81 TL 
Motorin fiyatı: 46,49 TL
LPG fiyatı: 27,06 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,25 TL 
Motorin fiyatı: 45,92 TL
LPG fiyatı: 27,96 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  46,35 TL 
Motorin fiyatı: 46,01 TL
LPG fiyatı: 28,10 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,52 TL
Motorin fiyatı: 46,15 TL
LPG fiyatı: 27,73 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,55 TL 
Motorin fiyatı: 46,21 TL
LPG fiyatı: 28,43 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,52 TL 
Motorin fiyatı: 46,21 TL
LPG fiyatı: 27,95 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,93 TL 
Motorin fiyatı: 46,56 TL
LPG fiyatı: 28,19 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Etiketler akaryakıt benzin motorin zam
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