Benzine 2 TL daha zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilerin artırılmasına ilişkin kararın ardından akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru büyüyerek sürüyor. Yeni hafta yine bir dev zamla başlayacak. İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından benzin ve motorin fiyatları rekor seviyeye yükseldi.

Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu. Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

SALI GÜNÜ 2 TL ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine salı günü 2 liralık bir zam daha yapılacak.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları



23 Temmuz Pazar günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 35,05 TL

Motorin fiyatı: 34,84 TL

LPG fiyatı: 13,68 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 35 TL

Motorin fiyatı: 34,85 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34,58 TL

Motorin fiyatı: 34,38 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 35,23 TL

Motorin fiyatı: 35,11 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 34,76 TL

Motorin fiyatı: 34,60 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 34,79 TL

Motorin fiyatı: 34,72 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,26 TL

Motorin fiyatı: 35,073 TL

LPG fiyatı: 13,75 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 34,70 TL

Motorin fiyatı: 34,64 TL

LPG fiyatı: 14,01 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 34,89 TL

Motorin fiyatı: 34,75 TL

LPG fiyatı: 13,65 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,08 TL

Motorin fiyatı: 33,86 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,69TL

Motorin fiyatı: 34,59 TL

LPG fiyatı: 14,06 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 35,01 TL

Motorin fiyatı: 34,87 TL

LPG fiyatı: 13,81 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,06 TL

Motorin fiyatı: 35,03 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 34,84 TL

Motorin fiyatı: 34,73 TL

LPG fiyatı: 14,09 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 35,01 TL

Motorin fiyatı: 34,91 TL

LPG fiyatı: 14,29 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 34,83 TL

Motorin fiyatı: 34,77 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.



