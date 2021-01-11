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  3. 11 Ocak 2021 10:39

Benzine 20 kuruşluk bir zam daha geliyor!

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Ancak bu zam ÖTV'den karşılanacak ve pompa fiyatlarına yansımayacak.

Benzine 20 kuruşluk bir zam daha geliyor!
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Benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artış ÖTV'den karşılanacak, fiyata yansımayacak. 

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
 

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