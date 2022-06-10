Benzine 2.18 TL, LPG'ye 54 kuruş daha zam geliyor!

Akaryakıtta ardı arkası gelmeyen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Benzin fiyatlarına bu sefer zam rekoru kırılacak. Tam 2 TL 18 Kr. zam bekleniyor. LPG'ye ise 54 kuruş zam geliyor.

Akaryakıt fiyatlarında döviz kurları ve uluslararası fiyatlara paralel olarak zamlar devam ediyor. Döviz kuru ve uluslararası fiyatlara paralel olarak gelen zamlara bir yenisi eklendi.

Cumartesi (11.06.22) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor.



Otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

Son olarak benzine 27 Mayıs tarihinde 1 lira 45 kuruş, 28 Mayıs tarihinde 70 kuruş, 2 Haziran tarihinde de 1 lira 22 kuruş zam gelmişti.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,24 TL'ye, Ankara'da 26,33 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

Son zamla birlikte benzin 29 TL'ye dayanacak.

İki gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 28,42 TL olacak)

Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 28,51 TL olacak)

İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 28,53 TL olacak)

AKARYAKIT ÜRÜN FİYATLARINA DA ZAM

Akaryakıt ürünlerinden fuel oil ile kalorifer yakıtı (kalyak) fiyatı zamlandı. Bu gece gelen zam ile birlikte kalorifer yakıtının fiyatı 125 kuruş zamlanırken litre fiyatı 22 liraya ulaştı.

Fuel oilin litre fiyatı 85 kuruş zamlanırken yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı da 27 kuruş arttırıldı.

Buna göre gece yarısından itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda fuel oilin fiyatı 17,85 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 22 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 13,64 TL/lt oldu.

BRENT PETROL UÇUYOR, ZAM YAĞMURU SÜRÜYOR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor. Dün 124,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 123,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,93 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 218 milyon 200 bin varile geriledi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,4) azalışla 519 milyon 300 bin varile düştü. Söz konusu veriler, seyahat sezonunun da etkisiyle talep toparlanmasının devam ettiğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

ZAM, ZAM, ZAM... BAKIN NE OLDU!

Mayıs ayının ardından haziran da benzin ve motorine gelen zamlarla başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış mutfaklara da yansıdı. Hem sebze hem de meyve fiyatlarında güncellemeler yaşandı. Bloomberg tarafından yapılan araştırmada 1 Haziran 2021 ile 1 Haziran 2022 arasındaki akaryakıt farkı hesaplandı.

Hazırlanan rapora göre son bir senede akaryakıt fiyatlarının depo maliyetlerine etkisi gözler önüne serildi. Buna göre 1 Haziran 2021'de İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir araçla gitmek 297 TL iken 1 Haziran 2022'de bu tutar 1.007 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya 440 km'lik mesafe benzinli otomobil ile geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da 272 TL ile kat edilirken bu yılın 1 Haziran'ında rakam 923 TL'yi buldu. Yine 2021'in 1 Haziran'ından 2022'nin 1 Haziran'ına benzinli araçla İstanbul'dan Adana'ya gidiş 576'dan bin 952'ye, Antalya'ya gidiş 427'den bin 448'e, Kars'a gidiş 898'den 3 bin 43'e, Trabzon'a gidiş ise 650'den 2 bin 203'e çıktı.

Motorin üzerinden geçen yıl ile bu yılın 1 Haziran tarihleri karşılaştırmasında ise İstanbul'dan Ankara'ya gidiş 982 TL, İzmir'e gidiş ise 1071 TL'ye yükseldi. Motorinle kat edilen mesafede harcanan tutarın miktarı İstanbul'dan Adana'ya gidişte 539'dan 2 bin 75'e, Antalya'ya gidişte 400'den bin 540'a, Kars'a gidişte 841'den 3 bin 235'e, Trabzon'a gidiş ise 609'dan 2 bin 343'e çıktı.

YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Gece yarısı motorine gelen 1,95 TL'lik zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94'ten 27.89'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.06'dan 28.01'e çıktı. Son zamla birlikte motorine uygulanan zam oranı yıllık yüzde 286'yı buldu.

Son 7 ayda benzine uygulanan zam oranı da yüzde 200'ü geçti. Güncel rakamlarla, benzinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.