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Benzine bir zam daha geldi

Benzine bir zam daha geldi
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Akaryakıt fiyatlarında bitmek bilmeyen zam fırtınası bugün de devam ediyor. Brent petrol ve Dolar kurundaki artış sonrasında benzin fiyatlarına bugün itibariyle dev bir zam yapıldı. İşte zam sonrası güncel, benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında tabelalar bugün bir kez daha değişti.

Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere ( 24 Eylül 2024 Salı 00:01 itibariyle ) 1,20 TL zam geldi.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

Beklenen zam öncesinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 41,55 TL’ye, Ankara’da 41,90 TL’ye, İzmir’de 42,35 TL’ye satılıyordu.

İşte 24 Eylül Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,07 TL
Motorin fiyatı: 42,19 TL 
LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,75 TL
Motorin fiyatı: 41,74 TL 
LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,55 TL 
Motorin fiyatı: 42,71 TL
LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,92 TL
Motorin fiyatı: 43,08 TL
LPG fiyatı: 26,80 TL 

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,11 TL
Motorin fiyatı: 43,24 TL
LPG fiyatı: 26,70 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,08 TL
Motorin fiyatı:  43,20 TL
LPG fiyatı: 26,25 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,35 TL
Motorin fiyatı: 42,53 TL
LPG fiyatı: 26,30 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,73 TL
Motorin fiyatı: 42,83 TL
LPG fiyatı: 26,16 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,85 TL
Motorin fiyatı: 42,93 TL
LPG fiyatı: 26,23 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,21 TL 
Motorin fiyatı: 43,28 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,92 TL
Motorin fiyatı: 42,94 TL
LPG fiyatı: 26,17 TL 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,56 TL 
Motorin fiyatı: 42,79 TL
LPG fiyatı: 26,38 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  43,77 TL 
Motorin fiyatı: 42,95 TL
LPG fiyatı: 27,02 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,67 TL
Motorin fiyatı: 42,78 TL
LPG fiyatı: 26,15 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,84 TL 
Motorin fiyatı: 42,97 TL
LPG fiyatı: 27,35 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,82 TL 
Motorin fiyatı: 42,95 TL
LPG fiyatı: 26,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,23 TL 
Motorin fiyatı: 43,32 TL
LPG fiyatı: 27,11 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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