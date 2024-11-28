Benzine bir zam daha geldi

Araç sahipleri yeni güne de yine bir akaryakıt zammıyla başladı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni zamla birlikte ortalama bir depo artık yaklaşık 40 TL daha pahalıya doluyor... İşte zam sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha eklendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorine gelen zammın ardından bugün de benzine zam geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 74 kuruş zam yapıldı.

Motorin ve LPG grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği olmadı.

Hatırlanacağı gibi benzinin litre fiyatına 19 Kasım Salı günü itibariyle 62 kuruşluk indirim, motorine ise 23 Kasım Cumartesi itibariyle 1 TL 25 Kuruş zam gelmişti.

Zam sonrası Türkiye’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İşte 28 Kasım Perşembe itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,50 TL

Motorin fiyatı: 44,75 TL

LPG fiyatı: 27,21 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,06 TL

Motorin fiyatı: 44,18 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,98 TL

Motorin fiyatı: 44,25 TL

LPG fiyatı: 27,26 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,39 TL

Motorin fiyatı: 45,70 TL

LPG fiyatı: 27,51 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,51 TL

Motorin fiyatı: 45,76 TL

LPG fiyatı: 26,96 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,69 TL

Motorin fiyatı: 45,05 TL

LPG fiyatı: 27,01 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,19 TL

Motorin fiyatı: 45,45 TL

LPG fiyatı: 26,87 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,29 TL

Motorin fiyatı: 44,55 TL

LPG fiyatı: 26,94 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,54 TL

Motorin fiyatı: 44,83 TL

LPG fiyatı: 26,69 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,02 TL

Motorin fiyatı: 45,35 TL

LPG fiyatı: 27,09 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,17 TL

Motorin fiyatı: 45,46 TL

LPG fiyatı: 27,73 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,19 TL

Motorin fiyatı: 45,45 TL

LPG fiyatı: 26,86 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,26 TL

Motorin fiyatı: 45,55 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,23 TL

Motorin fiyatı: 45,54 TL

LPG fiyatı: 27,58 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,59 TL

Motorin fiyatı: 45,84 TL

LPG fiyatı: 27,82 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama, uluslararası piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor.

ÖTV ve EPDK Payı: Gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor.

KDV: Son olarak da KDV eklenerek nihai satış fiyatı belirleniyor.

Bu hesaplama sistemi nedeniyle uluslararası petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişiklikler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını hızla etkiliyor.