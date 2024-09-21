Benzine bir zam daha geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki artış sonrasında benzin fiyatlarına salı gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Döviz kurundaki yükseliş, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanıyor.

Buna göre dolar kurunun 34 lira üzerinde kalmaya devam etmesi ve 68 dolara kadar inen brent petrolün yeniden 74 dolar bandına ulaşması, akaryakıtta zam beklentisini de yeniden masaya getirdi.

Sektör temsilcileri de salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 1,4 TL’lik fiyat artışı beklendiğini bildirdi.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmediği paylaşıldı.

Beklenen zam öncesinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 41,55 TL’ye, Ankara’da 41,90 TL’ye, İzmir’de 42,35 TL’ye satılıyor.

İşte 21 Eylül Cumartesi itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,90 TL

Motorin fiyatı: 42,19 TL

LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,55 TL

Motorin fiyatı: 41,74 TL

LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,35 TL

Motorin fiyatı: 42,71 TL

LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,72 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 26,80 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,91 TL

Motorin fiyatı: 43,24 TL

LPG fiyatı: 26,70 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,88 TL

Motorin fiyatı: 43,20 TL

LPG fiyatı: 26,25 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,15 TL

Motorin fiyatı: 42,53 TL

LPG fiyatı: 26,30 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,53 TL

Motorin fiyatı: 42,83 TL

LPG fiyatı: 26,16 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,65 TL

Motorin fiyatı: 42,93 TL

LPG fiyatı: 26,23 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,01 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 25,98 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,75 TL

Motorin fiyatı: 42,94 TL

LPG fiyatı: 26,17 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,36 TL

Motorin fiyatı: 42,79 TL

LPG fiyatı: 26,38 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,57 TL

Motorin fiyatı: 42,95 TL

LPG fiyatı: 27,02 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,47 TL

Motorin fiyatı: 42,78 TL

LPG fiyatı: 26,15 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,64 TL

Motorin fiyatı: 42,97 TL

LPG fiyatı: 27,35 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,62 TL

Motorin fiyatı: 42,95 TL

LPG fiyatı: 26,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,03 TL

Motorin fiyatı: 43,32 TL

LPG fiyatı: 27,11 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.