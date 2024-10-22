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Benzine de motorine de indirim gibi indirim geldi

Benzine de motorine de indirim gibi indirim geldi
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Araç sahipleri yeni güne akaryakıt fiyatlarında büyük indirimle başladı. Önceki hafta peş peşe zamlanan benzin ve motorine çifte indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel, benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki bitmek tükenmek bilmez zamlara indirim molası...

Hem benzine hem de motorine bu sefer indirim gibi bir indirim geldi. Orta Doğu'daki siyasi belirsizlikler ve savaş ortamı, Dolar kurundaki zirve seyri nedeniyle zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında indirim bugün itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

Hatırlanacağı gibi son olarak geçen hafta motorine 76 Kuruş, benzine ise 1,59 TL Kuruş zam gelmişti. Fakat petrol fiyatlarındaki aralıksız yükseliş yerini düşüşe bırakınca bugünden itibaren ( 22 Ekim Salı itibariyle ) benzinin litre fiyatına 1 TL 87 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 TL 65 kuruşindirim geldi.

LPG'de bir fiyat değişikliği olmadı.

İşte 22 Ekim Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,25 TL
Motorin fiyatı: 42,43 TL 
LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,85 TL
Motorin fiyatı: 41,90 TL 
LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,70 TL 
Motorin fiyatı: 42,93 TL
LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,14 TL
Motorin fiyatı: 43,36 TL
LPG fiyatı: 26,80 TL 

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,24 TL
Motorin fiyatı: 43,44 TL
LPG fiyatı: 26,70 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,25 TL
Motorin fiyatı:  43,40 TL
LPG fiyatı: 26,25 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,48 TL
Motorin fiyatı: 42,73 TL
LPG fiyatı: 26,30 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL
Motorin fiyatı: 43,12 TL
LPG fiyatı: 26,16 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,05 TL
Motorin fiyatı: 43,23 TL
LPG fiyatı: 26,23 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,32 TL 
Motorin fiyatı: 43,51 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,91 TL
Motorin fiyatı: 42,01 TL
LPG fiyatı: 26,17 TL 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,74 TL 
Motorin fiyatı: 42,99 TL
LPG fiyatı: 26,38 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  43,95 TL 
Motorin fiyatı: 43,16 TL
LPG fiyatı: 27,02 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL
Motorin fiyatı: 43,10 TL
LPG fiyatı: 26,15 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,98 TL 
Motorin fiyatı: 43,20 TL
LPG fiyatı: 27,35 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,97 TL 
Motorin fiyatı: 43,18 TL
LPG fiyatı: 26,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,38 TL 
Motorin fiyatı: 43,52 TL
LPG fiyatı: 27,11 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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