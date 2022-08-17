Benzine indirim, motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki çalkantı ile savrulan akaryakıt fiyatlarında benzine indirim, motorine ise yeniden zam geliyor...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti. Ancak dün yapılan açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyordu. Fakat motorine geleceği bildirilen 79 kuruşluk zam da iptal edildi.

Fakat bu gece yarısından itibaren yeni bir beklenti var. Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek. Benzinde ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Yeni fiyatlar nasıl olacak ?

Benzine bu gece indirim gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,46 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye gerileyecek.

Motorine bu gece zam gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 23,94 TL’ye, Ankara’da 24,05 TL’ye, İzmir’de 24,07 TL’ye yükselecek.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,16 TL, Ankara’da 21,29 TL, İzmir’de 21,28 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 23,18 TL, Ankara’da 23,29 TL, İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Brent petrolle birlikte bir iniyor, bir çıkıyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen ve bu haftada 100 doların altındaki seyrini sürdüren güne 93,22 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,25 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte Çin’deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin’de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor.

Akaryakıt bayilerinin kâr hesabı için yeni düzenleme

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumsuz fiyatlamaları dün sert kayıplara yol açtı. Geçtiğimiz haftalarda 6 ayın dibinden yeniden yükselişe geçerek psikolojik sınır 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları bu gelişmeler ile yüzde 5 değer kaybetti. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak indirimden önce başka bir gelişme daha oldu. Bu gece motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılması planlanıyordu. Petrolde yaşanan düşüş nedeniyle motorin zammının iptal edildiği öğrenildi.

Özellikle akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemde ciddi sermaye kaybına uğrayan akaryakıt bayilerinin satış fiyatı ne olursa olsun aynı kârı elde etmelerini içeren sistem değişiyor. Uzun süredir bu durumdan şikâyetçi olan ve sık sık bakanlıklarla bürokrasinin kapısını çalan akaryakıt bayilerinin sistem değişikliğine ilişkin talebi kabul gördü.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası( PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada mevcut sistemin 1286 akaryakıt bayisi için sürdürülebilir olmaktan tamamen çıktığını bildirdi. Satış fiyatı ne olursa olsun aynı miktarda kâr uygulanmasının büyük haksızlık olduğunu belirten Okumuş, bunun yerine nispi kâr sistemine geçilmesi yönündeki taleplerinin kabul edildiğini aktardı. İmran Okumuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile uzun süredir yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kısa zamanda maktu yerine oransal kâr sistemine geçilmesini beklediklerini dile getirdi.

Akaryakıt bayilerinin giderek artan maliyetler sebebiyle ayakta kalmakta büyük güçlük çektiklerini söyleyen İmran Okumuş, birçok bayinin sermaye kaybına uğradığını aktardı. Asgari ücrete yıl ortasında yapılan zammın zaten kuruşlarla ölçülen kâr marjıyla çalışan bayileri zor durumda bıraktığını ifade eden Okumuş, yılbaşında yapılacak yüksek oranlı artışın ise bu durumun etkisini artırmaya yol açacağını anlattı.

Yanı sıra bankaların çok yüksek oranlı kart komisyonunun da sektörü etkilediğini vurgulayan Okumuş, mevcut kâr payları ile kart komisyonlarını bile karşılayamayacak durumda bayilerin olduğunu ifade etti. Sektörün adeta can çekiştiğini belirten Okumuş, “Kâr marjında yüzdeye dönüş için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile görüştük. Makul önerilerimizi olumlu karşılıyorlar, kuruşla belirlenen kâr marjının yetersiz olduğunu kabul ediyorlar. Bayilerin ticaretini sürdürebilmeleri için kuruştan yüzdeye dönüş mecburiyet oldu” dedi.

İmran Okumuş, bunun için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.

Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.