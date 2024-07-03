Benzine, motorine ve LPG'ye ÖTV zammı geliyor

Benzin, motorin ve LPG'de araç sahiplerini, araç sahibi olduklarına pişman eden zamlar sonrasında bugün de tüm akaryakıt ürünlerinde litre başına 2 TL'yi aşan dev gibi bir ÖTV zammı bekleniyor... İşte akaryakıtta beklenen ÖTV zamları ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında zamlar üst üste geliyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında adeta bir zam fırtınasının yaşandığı akaryakıt fiyatlarına Temmuz ayı ÖTV düzenlemesiyle birer dev zam daha beklerken 25 Haziran’da benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine 1 lira 70 kuruş, LPG'ye de dün itibariyle ( 2 Temmuz Salı ) geçerli olacak şekilde 1 lira 76 kuruş zam gelmişti.

Şimdi de ÖTV zammı geliyor

Her yıl 2 kez uygulanan otomatik ÖTV zammı Temmuz ayında pompa fiyatlarına yansıyacak ve Temmuz ayı başında akaryakıta yine bir zam gelecek.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanmasına karar verilmişti.

Bu karar doğrultusunda, bugün TÜİK'in açıkladığı altı aylık üretici enflasyonu kadar, benzin ve motorin fiyatlarında maktu ÖTV tutarı artış gösterecek.

TÜİK ise altı aylık üretici enflasyonunu yüzde 19,49 olarak hesapladı.

Altı aylık üretici enflasyonu doğrultusunda litrede motorinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL, otogazda 7,26 TL olan maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi.

Böylelikle litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Bu artışlara bir de yüzde 20'lik KDV eklendi. Böylece, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 20 kuruş, otogaza 1 lira 70 kuruş zam gerçekleşti.

Uzmanlar ise petrol fiyatlarındaki değişime bağlı olarak pompaya yansıyacak miktarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

2024 otomatik ÖTV zammı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak. 2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak. Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

İşte 3 Temmuz Çarşamba itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,45 TL

Motorin fiyatı: 43,51 TL

LPG fiyatı: 23,14 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,51 TL

Motorin fiyatı: 42,58 TL

LPG fiyatı: 23,13 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,92 TL

Motorin fiyatı: 44,06 TL

LPG fiyatı: 23,07 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,31 TL

Motorin fiyatı: 44,45 TL

LPG fiyatı: 23,39 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,51 TL

Motorin fiyatı: 44,58 TL

LPG fiyatı: 23,05 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 44,54 TL

LPG fiyatı: 22,63 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,76 TL

Motorin fiyatı: 43,93 TL

LPG fiyatı: 22,78 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,01 TL

Motorin fiyatı: 44,08 TL

LPG fiyatı: 22,51 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,19 TL

Motorin fiyatı: 44,26 TL

LPG fiyatı: 22,71 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,60 TL

Motorin fiyatı: 44,67 TL

LPG fiyatı: 22,09 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,42 TL

Motorin fiyatı: 43,43 TL

LPG fiyatı: 22,81 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL

Motorin fiyatı: 44,08 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,93 TL

Motorin fiyatı: 44,32 TL

LPG fiyatı: 23,54 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,02 TL

Motorin fiyatı: 44,09 TL

LPG fiyatı: 22,71 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,27 TL

Motorin fiyatı: 44,34 TL

LPG fiyatı: 23,70 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,22 TL

Motorin fiyatı: 44,29 TL

LPG fiyatı: 23,25 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,63 TL

Motorin fiyatı: 44,70 TL

LPG fiyatı: 23,37 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.