Benzine önce zam, sonra indirim ve motorindeki zam da iptal edildi

Türkiye'de zam yağmuru altında zamlana zamlana araç sahiplerini isyan ettiren akaryakıt zamlarında brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında işler değişti. Benzine bugün zam gelirken, motorine gelecek olan zam iptal edildi, benzine ise indirim geleceği açıklandı...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar yeni yılda da devam ederken akaryakıt fiyatlarına 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılın ÖTV düzeltme zammıyla birlikte benzinin litre fiyatına 1,32 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,41 TL zam gelmişti.

ÖTV zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 52,83 TL'ye, İstanbul'da 52,01 TL'ye ve İzmir'de 53,16 TL'ye yükselirken, motorin litre fiyatları ise Ankara'da 54,35 TL'ye, İstanbul'da 53,38 TL'ye ve İzmir'de 54,68 TL'ye yükselmişti.

Ancak önceki hafta günü küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında motorinin litre fiyatına 94 Kuruş indirim yapılmıştı. Motorine gelen bu indirim benzin ve otogaz (LPG) grubuna yansımazken yeni hafta bu indirimi silecek olan yeni bir zam ile başlamıştı. 13 Ocak Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1 TL 8 Kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine, Ankara ve İzmir'de ise 54 TL bandına yükseldi.

Bugün itibariyle ( 16 Ocak Cuma ) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL 68 Kuruş'luk bir zam geldi. Zamların benzin fiyatlarıyla sınırlı kalmayacağı ve yarın da ( 17 Ocak Cumartesi ) motorine 1 TL 60 Kuruşluk bir zam yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında hem motorine gelecek olan zam iptal edildi hem de benzine gelen 1 TL 68 Kuruşluk zam sonrasında 95 kuruşluk bir indirim yapılacağı açıklandı.

Sadece 24 saatte yaşanan bu zam, indirim ve iptal fırtınası araç sahiplerinin başını döndürdü...

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.