  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi!

Benzine önce zam, sonra indirim ve motorindeki zam da iptal edildi

Benzine önce zam, sonra indirim ve motorindeki zam da iptal edildi
Güncelleme:

Türkiye'de zam yağmuru altında zamlana zamlana araç sahiplerini isyan ettiren akaryakıt zamlarında brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında işler değişti. Benzine bugün zam gelirken, motorine gelecek olan zam iptal edildi, benzine ise indirim geleceği açıklandı...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar yeni yılda da devam ederken akaryakıt fiyatlarına 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılın ÖTV düzeltme zammıyla birlikte benzinin litre fiyatına 1,32 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,41 TL zam gelmişti.

ÖTV zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 52,83 TL'ye, İstanbul'da 52,01 TL'ye ve İzmir'de 53,16 TL'ye yükselirken, motorin litre fiyatları ise  Ankara'da 54,35 TL'ye, İstanbul'da 53,38 TL'ye ve İzmir'de 54,68 TL'ye yükselmişti.

Ancak önceki hafta günü küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında motorinin litre fiyatına 94 Kuruş indirim yapılmıştı. Motorine gelen bu indirim benzin ve otogaz (LPG) grubuna yansımazken yeni hafta bu indirimi silecek olan yeni bir zam ile başlamıştı. 13 Ocak Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1 TL 8 Kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine, Ankara ve İzmir'de ise 54 TL bandına yükseldi.

Bugün itibariyle ( 16 Ocak Cuma ) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL 68 Kuruş'luk bir zam geldi. Zamların benzin fiyatlarıyla sınırlı kalmayacağı ve yarın da ( 17 Ocak Cumartesi ) motorine 1 TL 60 Kuruşluk bir zam yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında hem motorine gelecek olan zam iptal edildi hem de benzine gelen 1 TL 68 Kuruşluk zam sonrasında 95 kuruşluk bir indirim yapılacağı açıklandı.

Sadece 24 saatte yaşanan bu zam, indirim ve iptal fırtınası araç sahiplerinin başını döndürdü...

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldi!
Altın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldi!
İzleyicisi pavyon kıyafetiyle yeni dansını beklerken, o cesur minisiyle davetten çıktı!
İzleyicisi pavyon kıyafetiyle yeni dansını beklerken, o cesur minisiyle davetten çıktı!
İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü
İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü
Milyonları İlgilendiriyor... Hem tüm çalışanlar, hem de SSK ve BağKur emeklilerine 2026 uyarısı!
Milyonları İlgilendiriyor... Hem tüm çalışanlar, hem de SSK ve BağKur emeklilerine 2026 uyarısı!
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncu ödülünü aldı ama ödül gecesi kıyafetiyle sınıfta kaldı!
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncu ödülünü aldı ama ödül gecesi kıyafetiyle sınıfta kaldı!
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Kentsel dönüşümde 926 yıllık keşif! Bina enkazının altından tarih fışkırdı
Kentsel dönüşümde 926 yıllık keşif! Bina enkazının altından tarih fışkırdı
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Güllü'nün oğlundan şok suçlama: ''Annemin hayatını mahvedenlerden biri o!'' Güllü'nün oğlundan şok suçlama: ''Annemin hayatını mahvedenlerden biri o!'' Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: 23 gözaltı kararı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: 23 gözaltı kararı! Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu! Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı Trump sonunda Nobel Barış Ödülü'ne ''dolaylı'' yoldan kavuştu! Trump sonunda Nobel Barış Ödülü'ne ''dolaylı'' yoldan kavuştu!
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Uyuşturucu soruşturmasında 5 ünlü isim daha gözaltında! Uyuşturucu soruşturmasında 5 ünlü isim daha gözaltında! Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek!